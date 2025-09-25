FAMOSO NAS REDES SOCIAIS

Influencer preso por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador é solto

Defesa de Lukas Devil, que possui 195 mil seguidores no Instagram, diz que joias foram dadas a ele por conta de uma dívida

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 10:28

Dr. Lukas Devil Crédito: Reprodução

O influenciador digital e esteticista Dr. Lukas Devil, que acumula 195 mil seguidores nas redes sociais, foi solto na quarta-feira (24). Ele foi preso no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, no último dia 15 por suspeita de furtar 25 pedras de esmeralda, entre outros delitos. A defesa do esteticista nega o furto e diz que as pedras foram entregues para pagamento de uma dívida.

Lukas foi preso em flagrante, pelo furto, e por preventiva, pelo descumprimento de uma medida cautelar de outro crime, envolvendo calúnia, difamação, ameaça, perseguição e furto qualificado.

A soltura ocorreu após o juiz de custódia entender em mesa de audiência que não houve flagrante e, posteriormente, a prisão preventiva ser revogada em primeiro grau.

A preventiva aconteceu pelo descumprimento de uma ordem judicial, que determina que o esteticista não se ausente da comarca de Santo Estevão, no centro-norte baiano. Porém, a advogada Laryssa Almeida, que representa Lukas, defende que ele tem residência fixa comprovada há muito tempo em Salvador e trabalho lícito comprovado na cidade, tendo apenas familiares residentes no interior.

Quanto ao flagrante, ela argumenta que houve um equívoco da Polícia Civil, haja visto que a busca e apreensão do material já estava prevista em mandado judicial. A advogada ainda acrescenta que não houve furto algum de pedras de esmeraldas e a suposta vítima entregou por vontade própria ao suposto acusado, para tentativa de vender as joias e pagar um débito existente entre as partes.

Já a nota da Polícia Civil diz que o furto ocorreu durante uma reunião de negócios na clínica das vítimas, quando Lukas, que é especializado em criolipólose - tratamento para destruir as células de gordura localizada -, teria aproveitado um momento de descuido para subtrair as pedras. Parte do material chegou a ser anunciada em plataformas virtuais de venda.