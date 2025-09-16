Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influencer é preso acusado de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador

Defesa de Dr. Lukas Devil, que possui 195 mil seguidores no Instagram, diz que ele é inocente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:08

Dr. Lukas Devil foi preso em Salvador
Dr. Lukas Devil foi preso em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador digital e esteticista Dr. Lukas Devil, que acumula 195 mil seguidores nas redes sociais, foi preso em uma pousada no Rio Vermelho, em Salvador, na segunda-feira (15), por furtar 25 pedras de esmeralda, entre outros delitos. A defesa do esteticista nega o furto e diz que as pedras foram entregues para pagamento de uma dívida. 

Lukas era procurado para cumprimento de mandado de prisão por outros crimes que ele responde - calúnia, difamação, ameaça, perseguição e furto qualificado. Ao chegar na pousada, ele acabou preso também em flagrante pelo furto das pedras preciosas.

Segundo a Polícia Civil, o furto ocorreu durante uma reunião de negócios na clínica das vítimas, quando Lukas, que é especializado em criolipólose - tratamento para destruir as células de gordura localizada -, teria aproveitado um momento de descuido para subtrair as pedras. Parte do material chegou a ser anunciada em plataformas virtuais de venda.

Dr. Lukas Devil

Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Bienal do Livro por Reprodução
Dr. Lukas Devil foi preso em Salvador por Reprodução / Redes sociais
1 de 15
Bienal do Livro por Reprodução

A ação policial foi realizada por equipes do Serviço de Investigação da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, cumprindo decisão expedida pela 3ª Vara das Garantias de Salvador. O blogueiro foi conduzido a unidade policial, onde teve a prisão formalizada, e será encaminhado à Polinter, permanecendo à disposição da Justiça.

A advogada Laryssa Almeida, que representa Lukas, disse que em seu entendimento houve erro da polícia na prisão em flagrante, porque já havia um mandado de apreensão das esmeraldas. "De fato houve uma prisão preventiva e uma prisão em flagrante. A preventiva pelo suposto descumprimento de uma ordem judicial, que determina que ele não se ausente da comarca de Santo Estevão (BA). Porém, ele tem residência fixa comprovada há muito tempo em Salvador e trabalho lícito comprovado na cidade também, tendo apenas familiares residentes em Santo Estevão. Quanto ao flagrante, houve um equívoco da Polícia Civil, haja visto que a busca e apreensão do material já estava prevista em mandado judicial. O que o juiz mandou buscar foi encontrado; logo, não houve flagrante algum e isso será desconstruído em audiência", afirmou. 

A defensora acrescenta que o esteticista não furtou o material. "Não houve furto algum de pedras de esmeraldas, haja visto que a suposta vítima entregou por vontade própria ao suposto acusado, para tentativa de vender as joias e pagar um débito existente entre as partes. Não houve furto. Temos arcabouço probatório que confirma isso e vamos apresentar em audiência a fim de reestabelecer a liberdade do doutor Lukas", acrescenta. 

A audiência de custódia deve ocorrer na quarta-feira (17). 

Leia mais

Imagem - Blogueira causa polêmica ao criticar homens baianos: 'Feios e mão de vaca'

Blogueira causa polêmica ao criticar homens baianos: 'Feios e mão de vaca'

Imagem - Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

Mais recentes

Imagem - Cubanito Amigo: Dia do Sorvete arrecada fundos para crianças em Salvador

Cubanito Amigo: Dia do Sorvete arrecada fundos para crianças em Salvador
Imagem - Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio

Serial killer baiano: homem é preso suspeito de matar mulheres a pauladas em terreno baldio
Imagem - Caminhoneiro é morto em tiroteio ao ser feito refém após ter caminhão roubado na RMS

Caminhoneiro é morto em tiroteio ao ser feito refém após ter caminhão roubado na RMS

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
01

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
03

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos

Imagem - Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes
04

Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes