FAMOSO NAS REDES SOCIAIS

Influencer é preso acusado de furtar 25 pedras de esmeralda em Salvador

Defesa de Dr. Lukas Devil, que possui 195 mil seguidores no Instagram, diz que ele é inocente

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:08

Dr. Lukas Devil foi preso em Salvador Crédito: Reprodução / Redes sociais

O influenciador digital e esteticista Dr. Lukas Devil, que acumula 195 mil seguidores nas redes sociais, foi preso em uma pousada no Rio Vermelho, em Salvador, na segunda-feira (15), por furtar 25 pedras de esmeralda, entre outros delitos. A defesa do esteticista nega o furto e diz que as pedras foram entregues para pagamento de uma dívida.

Lukas era procurado para cumprimento de mandado de prisão por outros crimes que ele responde - calúnia, difamação, ameaça, perseguição e furto qualificado. Ao chegar na pousada, ele acabou preso também em flagrante pelo furto das pedras preciosas.

Segundo a Polícia Civil, o furto ocorreu durante uma reunião de negócios na clínica das vítimas, quando Lukas, que é especializado em criolipólose - tratamento para destruir as células de gordura localizada -, teria aproveitado um momento de descuido para subtrair as pedras. Parte do material chegou a ser anunciada em plataformas virtuais de venda.

Dr. Lukas Devil 1 de 15

A ação policial foi realizada por equipes do Serviço de Investigação da 12ª Delegacia Territorial de Itapuã, cumprindo decisão expedida pela 3ª Vara das Garantias de Salvador. O blogueiro foi conduzido a unidade policial, onde teve a prisão formalizada, e será encaminhado à Polinter, permanecendo à disposição da Justiça.

A advogada Laryssa Almeida, que representa Lukas, disse que em seu entendimento houve erro da polícia na prisão em flagrante, porque já havia um mandado de apreensão das esmeraldas. "De fato houve uma prisão preventiva e uma prisão em flagrante. A preventiva pelo suposto descumprimento de uma ordem judicial, que determina que ele não se ausente da comarca de Santo Estevão (BA). Porém, ele tem residência fixa comprovada há muito tempo em Salvador e trabalho lícito comprovado na cidade também, tendo apenas familiares residentes em Santo Estevão. Quanto ao flagrante, houve um equívoco da Polícia Civil, haja visto que a busca e apreensão do material já estava prevista em mandado judicial. O que o juiz mandou buscar foi encontrado; logo, não houve flagrante algum e isso será desconstruído em audiência", afirmou.

A defensora acrescenta que o esteticista não furtou o material. "Não houve furto algum de pedras de esmeraldas, haja visto que a suposta vítima entregou por vontade própria ao suposto acusado, para tentativa de vender as joias e pagar um débito existente entre as partes. Não houve furto. Temos arcabouço probatório que confirma isso e vamos apresentar em audiência a fim de reestabelecer a liberdade do doutor Lukas", acrescenta.