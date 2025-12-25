CONHEÇA

Hotel no sul da Bahia é o único brasileiro na lista de melhores do mundo para ir em 2026

Revista de viagens Condé Nast Traveller publicou a 32º lista de lugares para visitar

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:28

Conheça o único hotel brasileiro na lista da revista britânica de viagens Crédito: Divulgação

Apenas um hotel brasileiro aparece na 32º lista da Condé Nast Traveller, revista de viagens do Reino Unido, que traz dicas de onde se hospedar em 2026. A 'Lista de Ouro', publicada neste mês, apresenta hotéis e cruzeiros espalhados em todos os continentes e elege os melhores, seja pelo serviço impecável ou pelas paisagens exuberantes. Para entrar na lista não basta ser bom, é preciso garantir uma experiência de excelência aos clientes.

O único destaque brasileiro na lista é o UXUA Casa Hotel & SPA, localizado em Trancoso, no sul da Bahia. A publicação britânica exalta a arquitetura do espaço, que possui 15 casas, de uma até três suítes, distribuídas em uma vila.

"Espelhos gravados, vidros pintados e peças de couro fino e perfumado são onipresentes. Lustres de Murano soprados à mão e luminárias Il Bronzetto — incluindo um magnífico candelabro de folhas de carvalho em latão na sala de jantar — são destaques. O mármore é abundante em toda a propriedade", escreve a Condé Nast Traveller.

Em meio à natureza do sul baiano, o hotel oferece experiência de luxo. Três diárias para dois adultos, no mês de janeiro, custam R$ 22,8 mil, segundo pesquisa feita em plataforma de hospedagens. Em 2024, o UXUA Casa Hotel & SPA ganhou pela sexta vez consecutiva o título de melhor resort da América do Sul, selecionado pelos leitores da revista de viagens britânica.