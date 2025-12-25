Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hotel no sul da Bahia é o único brasileiro na lista de melhores do mundo para ir em 2026

Revista de viagens Condé Nast Traveller publicou a 32º lista de lugares para visitar

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 19:28

Conheça o único hotel brasileiro na lista da revista britânica de viagens
Conheça o único hotel brasileiro na lista da revista britânica de viagens Crédito: Divulgação

Apenas um hotel brasileiro aparece na 32º lista da Condé Nast Traveller, revista de viagens do Reino Unido, que traz dicas de onde se hospedar em 2026. A 'Lista de Ouro', publicada neste mês, apresenta hotéis e cruzeiros espalhados em todos os continentes e elege os melhores, seja pelo serviço impecável ou pelas paisagens exuberantes. Para entrar na lista não basta ser bom, é preciso garantir uma experiência de excelência aos clientes. 

O único destaque brasileiro na lista é o UXUA Casa Hotel & SPA, localizado em Trancoso, no sul da Bahia. A publicação britânica exalta a arquitetura do espaço, que possui 15 casas, de uma até três suítes, distribuídas em uma vila.

UXUA Casa Hotel & SPA

UXUA Casa Hotel & SPA fica localizado em Trancoso (BA) por Divulgação
Hotel possui vila com 12 casas por Divulgação
Espaço mistura natureza e luxo por Divulgação
Serviço é considerado de 5 estrelas  por Divulgação
Parte das casas fazem parte da fundação de Trancoso e foram restauradas por Divulgação
Hotel possui SPA para os hóspedes por Divulgação
O UXUA já foi eleito o melhor hotel da América do Sul por Divulgação
1 de 7
UXUA Casa Hotel & SPA fica localizado em Trancoso (BA) por Divulgação

"Espelhos gravados, vidros pintados e peças de couro fino e perfumado são onipresentes. Lustres de Murano soprados à mão e luminárias Il Bronzetto — incluindo um magnífico candelabro de folhas de carvalho em latão na sala de jantar — são destaques. O mármore é abundante em toda a propriedade", escreve a Condé Nast Traveller

Em meio à natureza do sul baiano, o hotel oferece experiência de luxo. Três diárias para dois adultos, no mês de janeiro, custam R$ 22,8 mil, segundo pesquisa feita em plataforma de hospedagens. Em 2024, o UXUA Casa Hotel & SPA ganhou pela sexta vez consecutiva o título de melhor resort da América do Sul, selecionado pelos leitores da revista de viagens britânica. 

Parte das casas onde os hóspedes ficam datam da fundação do vilarejo e foram restauradas pelo designer Wilbert Das em parceria com artesãos locais, utilizando técnicas tradicionais e materiais reaproveitados. O serviço é considerado de cinco estrelas e a propriedade ainda possui SPA e lounge exclusivo. 

Mais recentes

Imagem - Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios
Imagem - Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia

Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia
Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
02

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'
03

Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
04

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como