Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia

Caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:52

Jogador disputava campeonatos locais de futebol Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um jogador de futebol amador de 26 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (25), na cidade de Valente, na região nordeste da Bahia. Ele foi identificado como Marcos Paulo de Oliveira Costa.

De acordo com informações da imprensa local, o jovem pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma parede no bairro de Juazeiro, durante a madrugada. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (25), no cemitério municipal Sagrada Família, em Valente.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte precoce de Marcos Paulo. Ele disputava campeonatos locais de futebol amador, tendo sido o mais recente deles há duas semanas. O jovem, conhecido pelos amigos como 'Negão', também ficou em segundo lugar no concurso de Mister Valente, em 2019.