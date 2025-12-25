Acesse sua conta
Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia

Caso foi registrado na madrugada desta quinta-feira (25)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:52

Jogador morreu na madrugada desta quinta-f
Jogador disputava campeonatos locais de futebol Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um jogador de futebol amador de 26 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (25), na cidade de Valente, na região nordeste da Bahia. Ele foi identificado como Marcos Paulo de Oliveira Costa. 

De acordo com informações da imprensa local, o jovem pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma parede no bairro de Juazeiro, durante a madrugada. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (25), no cemitério municipal Sagrada Família, em Valente. 

Jogador de futebol amador morre aos 26 anos na Bahia

Marcos Paulo tinha 26 anos e era morador de Valente por Reprodução/Redes sociais
Jovem disputava campeonatos locais de futebol por Reprodução/Redes sociais
Duas semanas antes de morrer, o jogador ganhou um campeonato por Reprodução/Redes sociais
Marcos Paulo pilotava uma motocicleta quando colidiu contra uma parede por Reprodução/Redes sociais
1 de 4
Marcos Paulo tinha 26 anos e era morador de Valente por Reprodução/Redes sociais

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte precoce de Marcos Paulo. Ele disputava campeonatos locais de futebol amador, tendo sido o mais recente deles há duas semanas. O jovem, conhecido pelos amigos como 'Negão', também ficou em segundo lugar no concurso de Mister Valente, em 2019. 

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia que, até esta publicação, não confirmou se registrou ou se investiga o caso. 

