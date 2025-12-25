Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 18:52
Um jogador de futebol amador de 26 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (25), na cidade de Valente, na região nordeste da Bahia. Ele foi identificado como Marcos Paulo de Oliveira Costa.
De acordo com informações da imprensa local, o jovem pilotava uma motocicleta quando colidiu com uma parede no bairro de Juazeiro, durante a madrugada. O sepultamento foi realizado na tarde desta quinta-feira (25), no cemitério municipal Sagrada Família, em Valente.
Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte precoce de Marcos Paulo. Ele disputava campeonatos locais de futebol amador, tendo sido o mais recente deles há duas semanas. O jovem, conhecido pelos amigos como 'Negão', também ficou em segundo lugar no concurso de Mister Valente, em 2019.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil da Bahia que, até esta publicação, não confirmou se registrou ou se investiga o caso.