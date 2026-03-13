BR-116

Nove toneladas de peixe são apreendidas em rodovia na Bahia

PRF flagrou alimentos sendo transportados de forma irregular

Maysa Polcri

Publicado em 13 de março de 2026 às 14:22

Material apreendido durante fiscalização na BR-116 Crédito: Divulgação

Cerca de nove toneladas de peixe foram apreendidas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, em Milagres, no centro-sul da Bahia, na quinta-feira (12). A carga era transportada de forma irregular, conforme divulgado pela PRF.

Durante a abordagem a um caminhão do tipo baú, os policiais verificaram que a carga, composta por peixes da espécie mapará, era transportada em caixas de madeira, sem qualquer sistema de refrigeração e em condições inadequadas de higiene.

Além das irregularidades no transporte, o motorista não apresentou nota fiscal nem a documentação sanitária obrigatória do Serviço de Inspeção Federal (SIF), necessária para comprovar a origem e a regularidade do produto. A mercadoria foi apreendida para adoção das providências cabíveis junto aos órgãos competentes.