FEIRA DE SANTANA

Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal

Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 20:05

PL foi aprovado por vereadores de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Prefeitura

A Câmara Municipal de Feira de Santana, na Bahia, aprovou o projeto de lei que proíbe que caminhões de pequeno, médio ou grande porte, bem como carretas, sejam estacionados em vias públicas localizadas ao lado de condomínios residenciais. A medida vale para condomínios de casas ou prédios.

O texto também veta o estacionamento, nesses locais, de unidades de reboque e semirreboques desacopladas (carretas), mesmo quando estacionadas sem o cavalo mecânico ou posicionadas de forma isolada em áreas adjacentes aos condomínios. O PL prevê a proibição todos os dias da semana, sem restrição de horários, incluindo fins de semana e feriados.

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) será a responsável por constatar a infração, seja por meio do trabalho de agentes públicos nas ruas ou através de videomonitoramento, segundo o PL. Se o projeto for sancionado, caberá à prefeitura promover a instalação e manutenção de sinalização nas vias públicas que a lei abrange.