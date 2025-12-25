Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cidade baiana pode proibir que caminhões estacionem próximos a condomínios

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara Municipal

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 20:05

PL foi aprovado por vereadores de Feira de Santana
PL foi aprovado por vereadores de Feira de Santana Crédito: Divulgação/Prefeitura

A Câmara Municipal de Feira de Santana, na Bahia, aprovou o projeto de lei que proíbe que caminhões de pequeno, médio ou grande porte, bem como carretas, sejam estacionados em vias públicas localizadas ao lado de condomínios residenciais. A medida vale para condomínios de casas ou prédios. 

O texto também veta o estacionamento, nesses locais, de unidades de reboque e semirreboques desacopladas (carretas), mesmo quando estacionadas sem o cavalo mecânico ou posicionadas de forma isolada em áreas adjacentes aos condomínios. O PL prevê a proibição todos os dias da semana, sem restrição de horários, incluindo fins de semana e feriados. 

A Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) será a responsável por constatar a infração, seja por meio do trabalho de agentes públicos nas ruas ou através de videomonitoramento, segundo o PL. Se o projeto for sancionado, caberá à prefeitura promover a instalação e manutenção de sinalização nas vias públicas que a lei abrange. 

A lei considera como caminhão de pequeno porte aqueles com peso bruto total de 2.500kg até 3.500kg, de médio porte entre 3.500kg a 6.000kg e de grande porte superior a 6.000kg. Já a carreta é definida como a unidade de reboque ou semirreboque, com capacidade acima de 10.000kg. 

Mais recentes

Imagem - Hotel no sul da Bahia é o único brasileiro na lista de melhores do mundo para ir em 2026

Hotel no sul da Bahia é o único brasileiro na lista de melhores do mundo para ir em 2026
Imagem - Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia

Jogador de futebol amador morre em acidente de moto na Bahia
Imagem - Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

Supermercados de Salvador vão fechar aos domingos? Entenda decisão polêmica

MAIS LIDAS

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
01

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
02

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'
03

Cristiano Ronaldo decide contar a verdade ao filho sobre mãe biológica: 'Ele vai entender'

Imagem - Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como
04

Mudança radical vai transformar a vida de Áries, Aquário e mais 2 signos ainda este ano; veja como