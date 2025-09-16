RECLAMAÇÃO

Blogueira causa polêmica ao criticar homens baianos: 'Feios e mão de vaca'

Iris Morais tem 19,7 mil seguidores nas redes sociais

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 10:51

Influenciadora voltou às redes para se explicar Crédito: Reprodução

A blogueira baiana Iris Morais, que acumula mais de 19 mil seguidores nas redes sociais, causou polêmica na segunda-feira (15) ao criticar os homens baianos. Em um vídeo, a influenciadora aparece ao lado de uma amiga em um restaurante dizendo que os baianos são feios e "mão de vaca".

"Paulistanos não são moles, eu amo [homem] paulista, não gosto de baiano. Primeiro que os baianos são feios, são mão de vaca, totalmente mão fechada, um horror. Eu gosto dos paulistas. No Nordeste não tem homem para mim", disse.

A declaração, no entanto, rendeu diversas críticas nas redes sociais e a influenciadora tentou se explicar nesta terça-feira (16). "É a minha experiência. Eu sou baiana, tenho propriedade para dizer. Tenho orgulho de ser nordestina, mas as experiências que tive com baianos foram frustrantes, não sabem tratar mulher", reclamou novamente.

