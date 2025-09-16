JUSTIÇA

Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

Vandalismo aconteceu nos atos de 8 de janeiro

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:42

Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade Crédito: Reprodução

A mulher que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na segunda-feira (15) que a condenação seja executada imediatamente por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro é baiana, natural de Irecê, no centro norte do estado.

Trata-se da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão após pichar "Perdeu, mané" na estátua A Justiça. Imagens dos atos golpistas mostram ela em cima do monumento (veja abaixo).

Débora é mãe de dois filhos e era moradora de Paulínia, a 117 quilômetros de São Paulo. Ela contou que pagou R$ 50 em passagens de ônibus para Brasília e, depois do escândalo, chegou a escrever uma carta pedindo desculpas pelos atos.

O processo que envolve a baiana envolve crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Apesar da decisão, Moraes determinou que a baiana permaneça em prisão domiciliar, benefício que ganhou em março por ter filhos menores de idade.

"Determino o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré Debora Rodrigues dos Santos, com a manutenção da prisão domiciliar", informou na decisão.

Débora afirmou, em novembro do ano passado, que o “calor da situação” fez com que ela agisse sem o domínio de suas faculdades mentais.