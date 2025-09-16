Acesse sua conta
Saiba quem é a baiana que Moraes mandou executar pena por pichar 'Perdeu, mané' em estátua

Vandalismo aconteceu nos atos de 8 de janeiro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 09:42

Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade
Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade Crédito: Reprodução

A mulher que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou na segunda-feira (15) que a condenação seja executada imediatamente por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro é baiana, natural de Irecê, no centro norte do estado.

Trata-se da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, condenada a 14 anos de prisão após pichar "Perdeu, mané" na estátua A Justiça. Imagens dos atos golpistas mostram ela em cima do monumento (veja abaixo). 

Débora é mãe de dois filhos e era moradora de Paulínia, a 117 quilômetros de São Paulo. Ela contou que pagou R$ 50 em passagens de ônibus para Brasília e, depois do escândalo, chegou a escrever uma carta pedindo desculpas pelos atos.

Veja imagens da baiana que pichou "Perdeu, mané" na estátua A Justiça

Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil
Ela foi condenada a 14 anos de prisão por sua participação nos atos por Reprodução
A defesa de Débora tentou um recurso para revisar a condenação, mas não conseguiu  por Reprodução
Débora está em prisão domiciliar por ter filhos menores de idade por Reprodução
Débora Rodrigues dos Santos por Reprodução
1 de 5
Débora pichou a estátua A Justiça com a frase "Perdeu, mané" por Joédson Alves/Agência Brasil

O processo que envolve a baiana envolve crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado.

Apesar da decisão, Moraes determinou que a baiana permaneça em prisão domiciliar, benefício que ganhou em março por ter filhos menores de idade.

"Determino o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré Debora Rodrigues dos Santos, com a manutenção da prisão domiciliar", informou na decisão.

Débora afirmou, em novembro do ano passado, que o “calor da situação” fez com que ela agisse sem o domínio de suas faculdades mentais.

A fala, no entanto, juntou-se aos autos após Alexandre de Moraes retirar o sigilo do processo. As informações são da Folha de S.Paulo. A cabelereira pediu perdão e disse que o episódio não será repetido.

