INFRAÇÕES

Mais de 2 mil usuários já foram banidos de usar patinetes elétricos em Salvador; veja regras

Cerca de 10 mil abordagens já foram aplicadas por uso inadequado do equipamento

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:54

Mais de 10 mil usuários já foram abordados por uso incorreto de patinetes elétricos em Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS

Mais de 2 mil usuários foram banidos do uso de patinetes elétricos em Salvador por condutas inadequadas, segundo o secretário de Mobilidade, Pablo Souza. Ao todo, 431 mil viagens foram realizadas e mais de 10 mil abordagens já foram aplicadas por uso errado do equipamento.

Só no último sábado (13), a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), em parceria com a JET e a GCM, realizou uma ação de fiscalização na orla da Boca do Rio. Na situação, três pessoas foram flagradas utilizando o equipamento em dupla.

“Geralmente são pais que dividem o equipamento com seus filhos. Nós entendemos que é um anseio das crianças, mas é um exemplo ruim para quem compartilha na sociedade o papel de educar”, contou Pablo Souza.

Conforme estipulado no credenciamento municipal, a empresa mantém uma equipe permanente de fiscalização que circula diariamente na cidade, especialmente nas áreas de maior demanda. Além disso, reduções de velocidade são aplicadas em áreas de intenso fluxo de pedestres.

Quais são as regras?

O Decreto nº 40.301/2025, que estabelece as diretrizes para a circulação e utilização dos equipamentos na cidade, foi publicado em julho deste ano. Entre as regras estabelecidas estão a proibição do uso por mais de uma pessoa simultaneamente, além de ser proibida a utilização destes equipamentos por menores de 18 anos.

A empresa realiza também escolinhas de condução para os usuários, orientando sobre o uso do equipamento, assim como as regras de utilização. “Durante esses encontros, os usuários são orientados sobre as regras de utilização e circulação do equipamento, visando garantir a própria segurança e a dos demais transeuntes”, explica Guillermo Petzhold, assessor especial da Semob.

Desde o início da operação, já foram realizadas 91 escolas de condução que capacitaram mais de 5,4 mil pessoas. As escolas são realizadas todos os finais de semana, tendo como pontos fixos a Av. Magalhães Neto e o Jardim dos Namorados, ambos no domingo.