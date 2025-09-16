VENTANIA

Teto de posto de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador

Área está isolada

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:45

Teto de poste de gasolina desaba parcialmente Crédito: Reprodução / TV Bahia

O teto de um posto de combustível desabou parcialmente na orla da Pituba, em Salvador, na manhã de segunda-feira (15). Não houve feridos.

A suspeita é que a estrutura da Shell veio abaixo por conta de uma ventania. A Defesa Civil (Codesal) foi acionada e uma equipe visitou a região ainda ontem. Parte do estabelecimento foi interditado, e a outra metade segue funcionando normalmente. Uma nova revisão deve ser feita hoje.

No local, é possível ver que a construção está enferrujada e mesmo a parte que segue funcionando tem buracos no teto. Segundo reportagem da TV Bahia, os funcionários do local estão apreensivos por conta dos riscos.

Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador 1 de 5