Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Teto de posto de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador

Área está isolada

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 06:45

Teto de poste de gasolina desaba parcialmente
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente Crédito: Reprodução / TV Bahia

O teto de um posto de combustível desabou parcialmente na orla da Pituba, em Salvador, na manhã de segunda-feira (15). Não houve feridos. 

A suspeita é que a estrutura da Shell veio abaixo por conta de uma ventania. A Defesa Civil (Codesal) foi acionada e uma equipe visitou a região ainda ontem. Parte do estabelecimento foi interditado, e a outra metade segue funcionando normalmente. Uma nova revisão deve ser feita hoje.

No local, é possível ver que a construção está enferrujada e mesmo a parte que segue funcionando tem buracos no teto. Segundo reportagem da TV Bahia, os funcionários do local estão apreensivos por conta dos riscos. 

Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador

Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia
1 de 5
Teto de poste de gasolina desaba parcialmente na orla de Salvador por Reprodução / TV Bahia

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) também realizará ação fiscalizatória.

Leia mais

Imagem - Criança de 2 anos morre carbonizada em incêndio dentro de casa na Bahia

Criança de 2 anos morre carbonizada em incêndio dentro de casa na Bahia

Imagem - Filha de ministro do STF é agredida dentro de universidade pública: 'Lixo comunista'

Filha de ministro do STF é agredida dentro de universidade pública: 'Lixo comunista'

Imagem - Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Jovem perde parte do intestino após ser atingida por 'bala perdida' no Vale das Pedrinhas

Mais recentes

Imagem - Adolescente é detida com 4,5 kg de cocaína em travesseiro em ônibus na Bahia

Adolescente é detida com 4,5 kg de cocaína em travesseiro em ônibus na Bahia
Imagem - Evento gratuito em Salvador oferece consultorias, serviços e feira de empreendedores

Evento gratuito em Salvador oferece consultorias, serviços e feira de empreendedores
Imagem - Mais de 2 mil usuários já foram banidos de usar patinetes elétricos em Salvador; veja regras

Mais de 2 mil usuários já foram banidos de usar patinetes elétricos em Salvador; veja regras

MAIS LIDAS

Imagem - Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'
01

Pastor gera revolta ao dizer que fiéis devem alertar filhos sobre negros: 'Perigo é 30 vezes maior'

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil
03

Prefeitura na Bahia abre concurso público com salários de até R$ 2,4 mil

Imagem - Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã
04

Com ajuda do filho de Odete, Raquel se torna dona da TCA e ‘passa perna’ na vilã