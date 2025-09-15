CUSPES E OFENSAS

Filha de ministro do STF é agredida dentro de universidade pública: 'Lixo comunista'

Melina Fachin é professora e diretora em setor da UFPR

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:54

Melina Fachin é professora e diretora da UFPR Crédito: Reprodução

Professora e diretora do Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Melina Fachin foi agredida dentro de um campus na última sexta-feira (12).

Segundo o advogado e marido da vítima, Marcos Gonçalves, um homem branco ainda não identificado cuspiu e proferiu diversas ofensas contra ela. O agressor ainda teria chamado a professora de "lixo comunista".

Em comunicado, Gonçalves relacionou o episódio com a extrema-direita. “Esta violência é fruto da irresponsabilidade e da vilania de todos aqueles que se alinharam com o discurso do ódio propalado desde o esgoto do radicalismo de extrema-direita, que pretende eliminar tudo que lhe é distinto”, afirma.