Bahia tem mais de 350 vagas de emprego abertas em 10 cidades; confira

Há vagas para Salvador e interior do estado

Esther Morais

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:55

Há vagas de emprego para diversas áreas na Bahia Crédito: Reprodução

O SineBahia oferece nesta segunda-feira (15) mais de 350 vagas de emprego, distribuídas em 10 cidades da Bahia, entre a capital e o interior. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.

Entre os municípios com maior número de postos, Jequié lidera com 121 vagas, seguida por Simões Filho (70), Itabuna (48) e Dias D’Ávila (26). Também há chances em Salvador (34), Lauro de Freitas (14), Candeias (15), Feira de Santana (10), Santo Antônio de Jesus (13) e Guanambi (1).

As funções variam entre assistente de T.I, operador de caixa, recepcionista, motorista, vendedor, auxiliar de logística, entre outras. Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia.

Confira as vagas em Salvador:

ANALISTA DE LICITAÇÕES

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com processos de licitações e pesquisa de editais

Salário de R$ 2.800,00 + benefícios

01 VAGA

ASSISTENTE DE MARKETING

Ensino superior incompleto – Marketing a partir do 3º período

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário de R$ 2.200,00 + benefícios

01 VAGA

ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento e residir próximo ao bairro de Amaralina.

Salário R$ 1.700,00 + benefícios

03 VAGAS

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatória experiência comprovada com vendas

Salário de R$ 1.600,00 + benefícios

02 VAGAS

ANALISTA CONTÁBIL

Ensino superior completo – Ciências Contábeis

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir CRC ativo

Salário de R$ 2.500,00

02 VAGAS

ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Ensino superior completo - Contabilidade, Gestão Financeira, Administração, ou Gestão de RH

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório ter experiência no setor financeiro

Salário de R$ R$ 3.600,00 + benefícios

01 VAGA

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência em rotinas de almoxarifado, logística, ou controle de estoque

Salário de R$ 1.700,00 + benefícios

Obs. vaga extensiva para PCD: Surdez bilateral parcial

02 VAGAS

AUXILIAR DE PATISSEIRO

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 03 meses na função

Obrigatório

Salário R$ 1.518,00 + benefícios

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso NR10 atualizado

Salário de R$ 2.455,70 + benefícios

01 VAGA

GOVERNANTA DE HOTELARIA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Obrigatório possuir experiência com atendimento ao público com cargo de liderança em hotel, pousada, motel, bar ou restaurante e ter disponibilidade para trabalho noturno

Salário de R$ 1.680,00 + benefícios

01 VAGA

MECÂNICO DE MOLAS

Ensino fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário de R$ 1.800,00 + benefícios

04 VAGAS

RELOJOEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário de R$ 1.700,00 + benefícios

02 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir experiência com vendas com call center

Salário de R$ 1.518,00 + benefícios

10 VAGAS

PINTOR DE AUTOMÓVEIS

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário de R$ 2.000,00 + benefícios

04 VAGAS

SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Salário de R$ 2.500,00+ benefícios

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir curso técnico completo em refrigeração e registro no CRT (Conselho Regional de Técnicos da Indústria)

Salário de R$ 2.273,22 + benefícios