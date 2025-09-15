Bahia tem mais de 350 vagas de emprego abertas em 10 cidades; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:55
O SineBahia oferece nesta segunda-feira (15) mais de 350 vagas de emprego, distribuídas em 10 cidades da Bahia, entre a capital e o interior. As oportunidades contemplam diferentes áreas e níveis de escolaridade.
Entre os municípios com maior número de postos, Jequié lidera com 121 vagas, seguida por Simões Filho (70), Itabuna (48) e Dias D’Ávila (26). Também há chances em Salvador (34), Lauro de Freitas (14), Candeias (15), Feira de Santana (10), Santo Antônio de Jesus (13) e Guanambi (1).
As funções variam entre assistente de T.I, operador de caixa, recepcionista, motorista, vendedor, auxiliar de logística, entre outras. Os interessados devem procurar uma unidade do SineBahia.
ANALISTA DE LICITAÇÕES
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatório possuir experiência com processos de licitações e pesquisa de editais
Salário de R$ 2.800,00 + benefícios
01 VAGA
ASSISTENTE DE MARKETING
Ensino superior incompleto – Marketing a partir do 3º período
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário de R$ 2.200,00 + benefícios
01 VAGA
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatório ter disponibilidade para trabalhar em horário de fechamento e residir próximo ao bairro de Amaralina.
Salário R$ 1.700,00 + benefícios
03 VAGAS
ATENDENTE DE BALCÃO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 03 meses na função
Obrigatória experiência comprovada com vendas
Salário de R$ 1.600,00 + benefícios
02 VAGAS
ANALISTA CONTÁBIL
Ensino superior completo – Ciências Contábeis
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatório possuir CRC ativo
Salário de R$ 2.500,00
02 VAGAS
ASSISTENTE DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE
Ensino superior completo - Contabilidade, Gestão Financeira, Administração, ou Gestão de RH
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatório ter experiência no setor financeiro
Salário de R$ R$ 3.600,00 + benefícios
01 VAGA
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Obrigatório possuir experiência em rotinas de almoxarifado, logística, ou controle de estoque
Salário de R$ 1.700,00 + benefícios
Obs. vaga extensiva para PCD: Surdez bilateral parcial
02 VAGAS
AUXILIAR DE PATISSEIRO
Ensino médio incompleto
Experiência mínima de 03 meses na função
Obrigatório
Salário R$ 1.518,00 + benefícios
01 VAGA
ELETRICISTA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Obrigatório possuir curso NR10 atualizado
Salário de R$ 2.455,70 + benefícios
01 VAGA
GOVERNANTA DE HOTELARIA
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Obrigatório possuir experiência com atendimento ao público com cargo de liderança em hotel, pousada, motel, bar ou restaurante e ter disponibilidade para trabalho noturno
Salário de R$ 1.680,00 + benefícios
01 VAGA
MECÂNICO DE MOLAS
Ensino fundamental completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário de R$ 1.800,00 + benefícios
04 VAGAS
RELOJOEIRO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário de R$ 1.700,00 + benefícios
02 VAGAS
OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Obrigatório possuir experiência com vendas com call center
Salário de R$ 1.518,00 + benefícios
10 VAGAS
PINTOR DE AUTOMÓVEIS
Ensino fundamental incompleto
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Salário de R$ 2.000,00 + benefícios
04 VAGAS
SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na função
Salário de R$ 2.500,00+ benefícios
01 VAGA
TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO (INSTALAÇÃO)
Ensino médio completo
Experiência mínima de 06 meses na carteira
Obrigatório possuir curso técnico completo em refrigeração e registro no CRT (Conselho Regional de Técnicos da Indústria)
Salário de R$ 2.273,22 + benefícios
01 VAGA