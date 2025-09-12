Acesse sua conta
Aposta de Salvador fatura R$ 63 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na noite de quinta (11)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 08:41

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Um morador de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, sorteada na noite de quinta-feira (11), e faturou R$ 63. A aposta é individual e foi feita na loteria Passos da Fortuna, no bairro da Barra. 

O resultado do concurso foi: 17, 21, 34, 52, 55 e 60.

Um sortudo de Teresópolis (RJ) acertou todas as dezenas e vai levar para casa R$ 53.944.790,09. Ao todo, 37 pessoas conseguiram a quina e mais de três mil, a quadra. 

O próximo sorteio será no sábado (13), com prêmio estimado em R$ 3.500.000,00.

