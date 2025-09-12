Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:28
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 119 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Magarefe
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em cortes e beneficiamento de bovinos, porcinos, caprinos e aves
Salário: R$2.174,44 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Cozinha Hospitalar
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência na área hospitalar
Salário: R$1.655,50 + benefícios
1 vaga
Estoquista em Material de Construção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência na área de material de construção
Salário: R$2.176,54 + benefícios
1 vaga
Camareira
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais
Salário: R$2.275,75 + benefícios
10 vagas
Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.651,33 + benefícios
3 vagas
Soldador (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda, MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes
Salário: R$2.200,00 + benefícios
3 vagas
Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda, MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes
Salário: R$2.200,00 + benefícios
3 vagas
Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso
Salário: R$1.933,20 + benefícios
5 vagas
Soldador MIG/MAD/Eletrodo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação
Salário: R$1.900,00 + benefícios
1 vaga
Encarregado de Haras
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local
Salário: R$3.500,00 + benefícios
1 vaga
Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.944,06 + benefícios
1 vaga
Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência
Salário: R$2.656,84 + benefícios
3 vagas
Instalador Fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso NR-10 e NR-35
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Ajudante de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e de horário
Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga
Salário: A combinar + benefícios
3 vagas
Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária
Salário: A combinar + benefícios
40 vagas
Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos (conforme a lei do aprendizado)
Salário: Bolsa R$784,44 + transporte
20 vagas
Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza Hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência
Salário: R$1.655,50 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência
Salário: R$1.602,00 + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público
Salário: R$1.570,00 + benefícios
5 vagas