Emprego: Salvador oferece 119 vagas com salários de até R$ 3,5 mil para esta sexta (12)

Há vagas para nível médio e superior

Esther Morais

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 06:28

Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 119 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (12). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Magarefe

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em cortes e beneficiamento de bovinos, porcinos, caprinos e aves

Salário: R$2.174,44 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Cozinha Hospitalar

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência na área hospitalar

Salário: R$1.655,50 + benefícios

1 vaga

Estoquista em Material de Construção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência na área de material de construção

Salário: R$2.176,54 + benefícios

1 vaga

Camareira

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para residir em Minas Gerais

Salário: R$2.275,75 + benefícios

10 vagas

Ajudante Comum (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.651,33 + benefícios

3 vagas

Soldador (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda, MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes

Salário: R$2.200,00 + benefícios

3 vagas

Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda, MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes

Salário: R$2.200,00 + benefícios

3 vagas

Ajudante Prático em Metalurgia (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e disponibilidade para carregar peso

Salário: R$1.933,20 + benefícios

5 vagas

Soldador MIG/MAD/Eletrodo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Zona: Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Almoxarifado em Farmácia de Manipulação

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência em farmácia de manipulação

Salário: R$1.900,00 + benefícios

1 vaga

Encarregado de Haras

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vivência com gestão administrativa, conhecimento em pacote Office e disponibilidade para residir no local

Salário: R$3.500,00 + benefícios

1 vaga

Mecânico de Manutenção de Ar Condicionado

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Usina de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.944,06 + benefícios

1 vaga

Rasteleiro de Asfalto (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência

Salário: R$2.656,84 + benefícios

3 vagas

Instalador Fotovoltaico (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, curso NR-10 e NR-35

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade para carregar peso e de horário

Zona: Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga

Salário: A combinar + benefícios

3 vagas

Cozinheiro de Restaurante (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa dicção e informática intermediária

Salário: A combinar + benefícios

40 vagas

Atendente de Telemarketing (vaga exclusiva para o Programa Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, boa digitação, conhecimento intermediário em informática, residir em Salvador ou Lauro de Freitas, idade entre 18 e 21 anos (conforme a lei do aprendizado)

Salário: Bolsa R$784,44 + transporte

20 vagas

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza Hospitalar (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em pacote Office

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência

Salário: R$1.655,50 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Cozinha (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Limpeza Pesada (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, três meses de experiência

Salário: R$1.602,00 + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com atendimento ao público

Salário: R$1.570,00 + benefícios