Como os executivos podem encerrar o ano em alta performance e se preparar para o próximo?

Para André Freire, sócio da EXEC, esse é o melhor momento para realinhar a rota e planejar o período seguinte

Carmen Vasconcelos

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 06:30

Os líderes deveriam aproveitar o último mês do ano para não somente fechar os projetos existentes, mas para colher oportunidades e planejar o novo ano Crédito: Shutterstock

O fim do ano está chegando e é um momento no qual muitos executivos desaceleram o passo - as decisões mais importantes ficam para o próximo ano, o planejamento estratégico já está estruturado e a equação entre erros e acertos do período está perto de ser solucionada. Entre os fatores que estimulam a puxada de freio estão a proximidade das festas, das férias com a família e do fechamento de mais um período. No entanto, é possível aproveitar essa fase para concluir o ano em alta performance.

Para André Freire, sócio-diretor da EXEC, normalmente, nesta época do ano os executivos estão com menos energia. “Muitos se sentem cansados e desmotivados, pois passam a enxergar os feriados de Natal e Ano Novo se aproximando, assim como os momentos de férias, o que gera uma ansiedade para ‘fechar’ projetos e ciclos, deixando potenciais aberturas e oportunidades de melhorias para o ano seguinte”, explica.

Segundo ele, por mais que esse movimento seja natural, os líderes deveriam aproveitar o último mês do ano para não somente fechar os projetos existentes, mas para colher oportunidades e planejar o novo ano. “Justamente levando em conta que esses períodos de festas e férias serão inibidores de novas chances em janeiro”, ressalta.

Como fazer um bom aproveitamento do mês de dezembro?

Freire afirma que o mês de dezembro deve ser visto pelos executivos como uma oportunidade para fazer agradecimentos aos clientes, sejam eles internos ou externos, além de fazer um planejamento de atividades pessoais e profissionais no próximo ano. “Isso envolve a busca de potenciais chances de melhorias de processos e, mais do que tudo, uma profunda reflexão sobre sua performance e foco em melhorias para o período seguinte”.

Isso engloba compreender o que deu certo ou errado, envolvendo as lições aprendidas, os comportamentos que devem ser mudados e, principalmente, colocar em prática um plano de ação que gere melhorias, de acordo com André. “Essa é a hora de ser crítico e buscar superação, mesmo se estiver tendo um ano excepcional. O planejamento estratégico não deve ser algo que fazemos somente para as empresas, mas deve ser desenvolvido também para as nossas carreiras”, reforça.

Para fazer uma autoavaliação, o sócio da EXEC, recomenda que seja feito um planejamento completo para o ano subsequente nos meses de novembro ou dezembro do período anterior, contemplando planos de ação em relação a metas e objetivos profissionais, assim como uma jornada de desenvolvimento pessoal. “Essas metas devem ser acompanhadas mensalmente e o plano corrigido conforme o caminho for seguido. Com o plano anual fatiado fica muito mais fácil adaptar alguma nova ação do que simplesmente deixar acontecer, além de facilitar a visibilidade do atingimento do que se espera para o ano completo”, aponta André.

Metas para o próximo ano

Elencar os objetivos para 2025 é algo que o executivo pode fazer sozinho, de forma individualizada, ou com o apoio de outras lideranças, coach ou mentor. “Ter alguém para revisar o plano ou até mesmo para desafiá-lo pode ser interessante, pois traz novas perspectivas. Minha sugestão seria dedicar ao menos um dia para esse planejamento, deixando-o mais balanceado possível, ou seja, envolvendo atividades e planos que possam apoiar diversas áreas”.

Os aprendizados podem ser transformados em objetivos, na visão de Freire. “É importante entender que podemos sempre melhorar o que fazemos, por melhor que seja nossa atuação. Se desafiar a fazer melhor é a única forma de não se acomodar. Quem age assim em um mercado de mudança como o que vivemos atualmente tende a se tornar obsoleto. Sucesso passado não representa sucesso futuro”, afirma André.

Manter a motivação e foco, mesmo quando o ritmo desacelera, é fundamental para começar o ano motivado e direcionado. “O melhor é fazer esse exercício no fim do ano, antes das festas de final de ano ou potenciais recessos e férias. Isso nos ajuda a iniciar mais um ano sabendo o que fazer”, conclui.