Salvador tem 362 vagas para esta terça-feira (23)

Interessados podem agendar o atendimento no site oficial do Simm

Millena Marques

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:07

Carteira de Trabalho/Emprego Crédito: Shutterstock

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 362 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta segunda-feira (22). Os interessados podem agendar o atendimento no site oficial do Simm, a partir das 17h.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Vagas

Operador de Caixa (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (estar cursando o 2º ano à noite), sem experiência, ter carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: Bolsa de R$ 650,00 + transporte.

Vagas: 1

Costureira

Requisitos: Ensino fundamental completo, 3 meses de experiência.

Salário: R$ 1.850,00 + benefícios.

Vagas: 1

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$ 1.543,00 + benefícios.

Vagas: 3

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática básica.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 350

Atendente de Farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar nas seguintes localidades: Piatã, Caminho das Árvores, Caminho de Areia, Canela e Pitangueiras (Lauro de Freitas).

Salário: A combinar + benefícios.