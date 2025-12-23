Acesse sua conta
Morre Rogério Vargens, ex-reitor da Ufba e referência na engenharia civil

Ele deixa esposa, seis filhos e oito netos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 08:17

Rogério Vargens
Rogério Vargens Crédito: Reprodução

O engenheiro civil e ex-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rogério Vargens, faleceu nesta segunda-feira (22), em Salvador, aos 83 anos. Nascido na capital baiana, em 1942, Vargens construiu uma longa trajetória acadêmica e administrativa na universidade.

Casado com a jornalista e assessora Ana Paula Vargens, ele deixa a esposa, seis filhos e oito netos. O velório está marcado para esta terça-feira (23), na Reitoria da Ufba, e o sepultamento ocorrerá às 15h, no Cemitério Campo Santo.

Graduado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Ufba, Rogério Vargens realizou pós-graduação no exterior antes de ingressar na universidade como docente.

Ao longo da carreira, ocupou diversos cargos administrativos e presidiu a Reitoria entre 1988 e 1992, período marcado por mudanças institucionais importantes na Ufba.

