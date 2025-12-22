EMPREGO

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Há oportunidades para supervisores por meio do programa Mais Médicos

Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:07

Vagas de emprego para a Sesab Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de supervisores, além da formação de cadastro de reserva, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais.

Há vagas para as cidades de Guanambi, Brumado Irecê, Jacobina e Vitória da Conquista. Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação em licenciatura, com habilitação na respectiva área, registro no conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.

As inscrições podem ser feitas de 5 a 12 de janeiro de 2026, mediante o envio da documentação especificada no edital para o endereço eletrônico da Seleção dos Mais Médicos. Os candidatos serão avaliados mediante análise de currículo de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.