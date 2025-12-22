Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Há oportunidades para supervisores por meio do programa Mais Médicos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:07

Vagas de emprego para a Sesab
Vagas de emprego para a Sesab Crédito: Leonardo Rattes/Saúde GOVBA

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de supervisores, além da formação de cadastro de reserva, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais.

Há vagas para as cidades de Guanambi, Brumado Irecê, Jacobina e Vitória da Conquista. Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação em licenciatura, com habilitação na respectiva área, registro no conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.

Detalhes do processo seletivo da Sesab

Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução
1 de 4
Detalhes do processo seletivo da Sesab por Reprodução

As inscrições podem ser feitas de 5 a 12 de janeiro de 2026, mediante o envio da documentação especificada no edital para o endereço eletrônico da Seleção dos Mais Médicos. Os candidatos serão avaliados mediante análise de currículo de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.

Leia mais

Imagem - UFSB abre concurso público para professores com salários de até R$ 14 mil

UFSB abre concurso público para professores com salários de até R$ 14 mil

Imagem - Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Novo concurso para Guarda Municipal oferece 500 vagas e salários iniciais de R$ 4 mil

Imagem - Prefeitura abre processos seletivos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Prefeitura abre processos seletivos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

O processo seletivo será de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Tags:

Emprego Sesab

Mais recentes

Imagem - O novo pacto da Geração Z com o emprego: Bem-estar é o salário do futuro

O novo pacto da Geração Z com o emprego: Bem-estar é o salário do futuro
Imagem - Concursos abertos somam mais de 25 mil vagas com salários de até R$ 37 mil

Concursos abertos somam mais de 25 mil vagas com salários de até R$ 37 mil
Imagem - Prefeitura oferece salários de até R$ 6 mil em concurso com jornadas de até 20h

Prefeitura oferece salários de até R$ 6 mil em concurso com jornadas de até 20h

MAIS LIDAS

Imagem - Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco
01

Médico perde R$ 1 milhão após fazer investimento sugerido por banco

Imagem - Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos
02

Integrantes do Comando Vermelho tentam fugir pulando telhado durante operação em Salvador e acabam presos

Imagem - Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano
03

Ex-Bahia deixa clube paulista como ídolo e vai jogar no futebol peruano

Imagem - Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa
04

Trevo domina o baralho cigano desta segunda-feira (22 de dezembro): leveza, sorte rápida e oportunidades que surgem de surpresa