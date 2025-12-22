Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 08:07
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de supervisores, além da formação de cadastro de reserva, com salários que variam entre R$ 1,5 mil e R$ 6,5 mil. A carga horária é de 30 a 40 horas semanais.
Há vagas para as cidades de Guanambi, Brumado Irecê, Jacobina e Vitória da Conquista. Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação em licenciatura, com habilitação na respectiva área, registro no conselho de classe, ter idade mínima de 18 anos e atender aos demais requisitos descritos no edital.
Detalhes do processo seletivo da Sesab
As inscrições podem ser feitas de 5 a 12 de janeiro de 2026, mediante o envio da documentação especificada no edital para o endereço eletrônico da Seleção dos Mais Médicos. Os candidatos serão avaliados mediante análise de currículo de acordo com os critérios de pontuação especificados no edital.
O processo seletivo será de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.