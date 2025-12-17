Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre processos seletivos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Há oportunidades áreas de administração, educação, saúde, assistência social e meio ambiente

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:00

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, publicou cinco editais de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 442 vagas distribuídas entre as áreas administrativa, educação, saúde, assistência social e meio ambiente.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, das 8h às 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, localizada na Avenida das Nações, s/n.

Leia mais

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Prefeitura anuncia concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Imagem - Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Vagas

Os certames correspondem aos editais nº 01/2025, nº 02/2025, nº 03/2025, nº 04/2025 e nº 05/2025. O edital nº 01/2025, referente ao Quadro Geral, disponibiliza 31 vagas para cargos como Agente Auxiliar de Administração, Técnico Administrativo, Médico Veterinário, Jardineiro e Motorista de Caminhão, entre outras funções.

Educação

O maior número de oportunidades está concentrado no edital nº 02/2025, voltado à área da Educação, que reúne 285 vagas para atuação nas zonas urbana e rural. O documento contempla cargos como Agente Auxiliar de Educação, Merendeira, Professor Nível I e II em diversas disciplinas, além de motoristas, monitores de transporte escolar e outros profissionais que integram a rede municipal de ensino.

Concurso de Cumaru do Norte

Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução
1 de 9
Concurso de Cumaru do Norte por Reprodução

Saúde

Já o edital nº 03/2025, destinado à área da Saúde, oferece 69 vagas para cargos como Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Farmacêutico, Cirurgião-Dentista e Nutricionista. As lotações incluem unidades da zona urbana, unidades básicas de saúde da zona rural e outros setores de atendimento.

Assistência social

Na área de Assistência Social, o edital nº 04/2025 prevê o preenchimento de 28 vagas, com oportunidades para Orientador Social, Entrevistador Social, Técnico do Cadastro Único, Pedagogo Social, Psicólogo, entre funções de caráter social e administrativo.

Tags:

Emprego Concurso Público Prefeitura Processo Seletivo

Mais recentes

Imagem - CIEE abre mais de 8 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz na Bahia; saiba como se candidatar

CIEE abre mais de 8 mil vagas de estágio e Jovem Aprendiz na Bahia; saiba como se candidatar
Imagem - Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)

Inscrições para concurso do IBGE com 9 mil vagas de nível médio terminam hoje (17)
Imagem - Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior

Novo presidente do Sinduscon-BA quer estar mais próximo do interior

MAIS LIDAS

Imagem - Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo
01

Bruno Reis pede atuação de órgãos de controle contra empréstimos de Jerônimo

Imagem - Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador
02

Facção mandou matar técnicos de internet por falta de pagamento de 'pedágio' em Salvador

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos
04

Anjo da Guarda desta quarta (17 de dezembro) abre caminhos e anuncia uma fase de sorte e superação para 3 signos