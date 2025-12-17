OPORTUNIDADE

Prefeitura abre processos seletivos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Há oportunidades áreas de administração, educação, saúde, assistência social e meio ambiente

Millena Marques

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:00

Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, publicou cinco editais de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 442 vagas distribuídas entre as áreas administrativa, educação, saúde, assistência social e meio ambiente.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, das 8h às 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, localizada na Avenida das Nações, s/n.

Vagas

Os certames correspondem aos editais nº 01/2025, nº 02/2025, nº 03/2025, nº 04/2025 e nº 05/2025. O edital nº 01/2025, referente ao Quadro Geral, disponibiliza 31 vagas para cargos como Agente Auxiliar de Administração, Técnico Administrativo, Médico Veterinário, Jardineiro e Motorista de Caminhão, entre outras funções.

Educação

O maior número de oportunidades está concentrado no edital nº 02/2025, voltado à área da Educação, que reúne 285 vagas para atuação nas zonas urbana e rural. O documento contempla cargos como Agente Auxiliar de Educação, Merendeira, Professor Nível I e II em diversas disciplinas, além de motoristas, monitores de transporte escolar e outros profissionais que integram a rede municipal de ensino.

Saúde

Já o edital nº 03/2025, destinado à área da Saúde, oferece 69 vagas para cargos como Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Farmacêutico, Cirurgião-Dentista e Nutricionista. As lotações incluem unidades da zona urbana, unidades básicas de saúde da zona rural e outros setores de atendimento.

Assistência social