Prefeitura abre processos seletivos com mais de 400 vagas e salários de até R$ 4,5 mil

Millena Marques
Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:00
A Prefeitura de Cumaru do Norte, no sudeste do Pará, publicou cinco editais de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Ao todo, são ofertadas 442 vagas distribuídas entre as áreas administrativa, educação, saúde, assistência social e meio ambiente.
As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos dias 22 e 23 de dezembro de 2025, das 8h às 18h, na sede da Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, localizada na Avenida das Nações, s/n.
Os certames correspondem aos editais nº 01/2025, nº 02/2025, nº 03/2025, nº 04/2025 e nº 05/2025. O edital nº 01/2025, referente ao Quadro Geral, disponibiliza 31 vagas para cargos como Agente Auxiliar de Administração, Técnico Administrativo, Médico Veterinário, Jardineiro e Motorista de Caminhão, entre outras funções.
O maior número de oportunidades está concentrado no edital nº 02/2025, voltado à área da Educação, que reúne 285 vagas para atuação nas zonas urbana e rural. O documento contempla cargos como Agente Auxiliar de Educação, Merendeira, Professor Nível I e II em diversas disciplinas, além de motoristas, monitores de transporte escolar e outros profissionais que integram a rede municipal de ensino.
Concurso de Cumaru do Norte
Já o edital nº 03/2025, destinado à área da Saúde, oferece 69 vagas para cargos como Enfermeiro, Técnico em Enfermagem, Técnico em Radiologia, Farmacêutico, Cirurgião-Dentista e Nutricionista. As lotações incluem unidades da zona urbana, unidades básicas de saúde da zona rural e outros setores de atendimento.
Na área de Assistência Social, o edital nº 04/2025 prevê o preenchimento de 28 vagas, com oportunidades para Orientador Social, Entrevistador Social, Técnico do Cadastro Único, Pedagogo Social, Psicólogo, entre funções de caráter social e administrativo.