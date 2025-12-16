Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura anuncia concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:15

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Alcântara, no Maranhão, anunciou um novo concurso público com 161 vagas imediatas e 287 para formação de cadastro reserva. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 5,5 mil. O certame é organizado pela Fundação Sousândrade (FSADU) e tem como objetivo reforçar o quadro de servidores do município em diversas áreas da administração pública.

As inscrições começam às 10h do dia 6 de janeiro de 2026 e seguem até as 17h de 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa, desde que atendam aos critérios previstos em edital.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 8 de março de 2026 e serão aplicadas no município de Alcântara. Dependendo do cargo, o concurso também pode contar com prova prática e avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado até 13 de maio de 2026, após a conclusão de todas as etapas e do período recursal.

Vagas do Concurso Alcântara

Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução
1 de 9
Vagas do Concurso Alcântara por Reprodução

De acordo com o edital, pelo menos 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Os aprovados serão nomeados pelo regime estatutário e poderão cumprir jornada de trabalho diurna ou noturna, a depender da necessidade do órgão de lotação. O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Leia mais

Imagem - Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Imagem - Concursos públicos com inscrições abertas oferecem cerca de 2 mil vagas e salários até R$ 35 mil

Concursos públicos com inscrições abertas oferecem cerca de 2 mil vagas e salários até R$ 35 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

O edital completo, com a relação de cargos, número de vagas, requisitos, salários e conteúdo programático das provas, está disponível no site oficial da Fundação Sousândrade. Dúvidas também podem ser esclarecidas por meio do e-mail ou telefone da banca organizadora.

Tags:

Emprego Concurso Público

Mais recentes

Imagem - Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe
Imagem - Novo concurso! Ministra fala dos planos para o CNU 3 em 2027

Novo concurso! Ministra fala dos planos para o CNU 3 em 2027
Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 3,4 mil vagas e salários de até R$ 22 mil

Prefeitura abre concurso com mais de 3,4 mil vagas e salários de até R$ 22 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’
01

Como ficou o novo projeto da mansão de João Gomes após ele rejeitar a ‘casa sem cara de casa’

Imagem - PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros
02

PM flagra traição de esposa em motel e executa amante a tiros

Imagem - Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)
03

Tarot aponta reviravoltas e viradas de sorte que mexem com os signos nesta terça (16 de dezembro)

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte
04

Carta do Baralho Cigano desta terça-feira (16 de dezembro) é O Trevo: a gratidão atrai ainda mais sorte