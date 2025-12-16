OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia concurso público com 161 vagas imediatas e salários de até R$ 5,5 mil

Há vagas para todos os níveis de escolaridade

Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 13:15

Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Alcântara, no Maranhão, anunciou um novo concurso público com 161 vagas imediatas e 287 para formação de cadastro reserva. Há vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 5,5 mil. O certame é organizado pela Fundação Sousândrade (FSADU) e tem como objetivo reforçar o quadro de servidores do município em diversas áreas da administração pública.

As inscrições começam às 10h do dia 6 de janeiro de 2026 e seguem até as 17h de 5 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora. As taxas variam conforme o nível de escolaridade: R$ 80 para cargos de nível fundamental, R$ 90 para nível médio e R$ 120 para nível superior. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa, desde que atendam aos critérios previstos em edital.

As provas objetivas estão marcadas para o dia 8 de março de 2026 e serão aplicadas no município de Alcântara. Dependendo do cargo, o concurso também pode contar com prova prática e avaliação de títulos. O resultado está previsto para ser divulgado até 13 de maio de 2026, após a conclusão de todas as etapas e do período recursal.

De acordo com o edital, pelo menos 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Os aprovados serão nomeados pelo regime estatutário e poderão cumprir jornada de trabalho diurna ou noturna, a depender da necessidade do órgão de lotação. O prazo de validade do concurso será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.