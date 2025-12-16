Acesse sua conta
Prefeitura abre concurso com mais de 3,4 mil vagas e salários de até R$ 22 mil

Há vagas imediatas e cadastro de reserva

  • Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 07:26

Prova de concurso público
Prova de concurso público Crédito: Freepik

A Prefeitura de Catalão, no sudeste de Goiás, publicou edital de concurso público com 3.421 oportunidades, entre vagas imediatas e cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior. As remunerações variam de R$ 1.569,26 a R$ 22.147,42, conforme a função.

Do total, 592 vagas são para contratação imediata e 2.829 para cadastro de reserva, com vínculo pelo regime estatutário. As inscrições devem ser feitas entre 15 de janeiro e 9 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira, banca organizadora do certame.

Há oportunidades em diversas áreas, especialmente na saúde, com cargos como médicos de várias especialidades, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, odontólogos e técnicos, além de funções administrativas e operacionais. Parte das vagas prevê lotação nos distritos de Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde.

A prova objetiva está prevista para 15 de março de 2026, no município de Catalão, para todos os níveis de escolaridade. Candidatos aos cargos de nível superior também passarão por avaliação de títulos, de caráter classificatório. Os horários e locais de aplicação ainda serão divulgados em edital específico.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As taxas variam de R$ 100 a R$ 180, conforme o nível do cargo. Poderão solicitar isenção os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), desde que atendam aos critérios do edital. O certame reserva ainda 5% das vagas para pessoas com deficiência.

