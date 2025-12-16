Acesse sua conta
Salários de até R$ 3,2 mil: SIMM tem 566 vagas em Salvador nesta terça (16)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 04:30

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 566 vagas de trabalho para esta terça-feira (15) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como garçom, técnico em enfermagem, assistente administrativo, operador de telemarketing, auxiliar de limpeza, atendente de farmácia, instrutor de academia, vendedor, soldador, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 3,2 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Confira vagas do SIMM para esta terça-feira (16)

Agendamento do serviço

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

