Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:27

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 434 vagas de trabalho para esta terça-feira (3) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, atendente, pintor, jardineiro, operador de telemarketing, pedreiro e gerente de clínica médica, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja vagas do SIMM nesta terça-feira (3)

Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução
1 de 12
Veja vagas disponíveis por Reprodução

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento

Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução
Acesse o site pelo Google no seu celular por Reprodução
Ao acessar pelo Google, busque 'Salvador Digital' por Reprodução
Clique no site do Salvador Digital por Reprodução
Clique em "Entrar" por Reprodução
E faça login com sua conta Gov.br por Reprodução
Clique no menu lateral por Reprodução
Dentre as opções, escolha "Agendamentos" por Reprodução
Digite "Simm" e escolha a opção "SEMDEC - SIMM - Pesquisa de Emprego - Presencial" por Reprodução
Selecione a opção "Atendimento Presencial" por Reprodução
Selecione as informações de local (SIMM Comércio), dia e horário por Reprodução
Confirme o agendamento no botão "Salvar" por Reprodução
Para checar o horário agendado, clique em "Meus Agendamentos" por Reprodução
1 de 13
Acesse o site pelo app Salvador Digital ou pelo Google por Reprodução

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego

Dicas de como ir bem em uma entrevista

Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock
Prepare exemplos reais das suas conquistas para dar força às suas respostas. por
Vista-se de acordo com o estilo da empresa para transmitir profissionalismo. por
Chegue alguns minutos antes para demonstrar pontualidade e organização. por Imagem: fizkes | Shutterstock
Pratique respostas a perguntas comuns para se sentir mais seguro na hora. por Shutterstock
Fale de forma clara e objetiva para mostrar confiança e preparo. por Shutterstock
Mantenha contato visual e boa postura para transmitir credibilidade. por Shutterstock
Faça perguntas relevantes para mostrar interesse e envolvimento. por Shutterstock
Demonstre entusiasmo pela vaga e pela oportunidade de contribuir. por Shutterstock
Agradeça ao final para deixar uma impressão positiva e profissional. por
1 de 10
Pesquise a empresa para entender sua cultura e mostrar que você realmente quer estar ali. por Shutterstock

Tags:

Salvador Trabalho Emprego Vagas Simm Empregos

Mais recentes

Imagem - Governo recua e suspende aumento de imposto sobre celulares e notebooks

Governo recua e suspende aumento de imposto sobre celulares e notebooks
Imagem - Concurso TJBA 2026: Inscrições abertas para juiz substituto com 100 vagas

Concurso TJBA 2026: Inscrições abertas para juiz substituto com 100 vagas
Imagem - Boston Scientific Brasil amplia prazo para inscrições no programa de estágio “Talentos do Futuro” 2026

Boston Scientific Brasil amplia prazo para inscrições no programa de estágio “Talentos do Futuro” 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde
01

Supermercados fecham aos domingos a partir de hoje (1º); veja onde

Imagem - Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão
02

Ivete Sangalo abre o jogo e fala pela primeira vez sobre rumores de agressão

Imagem - Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil
03

Banco abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,9 mil

Imagem - Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março
04

Depois de dias difíceis, a vida começa a destravar para 3 signos logo após uma semana decisiva entre 2 e 8 de março