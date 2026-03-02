SIMM

Salários de até R$ 4 mil: Salvador tem mais de 400 vagas de emprego nesta terça (3)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de março de 2026 às 23:27

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 434 vagas de trabalho para esta terça-feira (3) em Salvador. As vagas do SIMM incluem cargos como auxiliar de limpeza, atendente, pintor, jardineiro, operador de telemarketing, pedreiro e gerente de clínica médica, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 4 mil.

Veja vagas e salários disponíveis

Veja vagas do SIMM nesta terça-feira (3) 1 de 12

Veja como realizar o agendamento

Para se candidatar às vagas do SIMM, os interessados devem acessar o site ou aplicativo e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Saiba como agendar o seu atendimento 1 de 13

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira dicas para ir bem em entrevistas de emprego