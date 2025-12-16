Acesse sua conta
Concurso de prefeitura tem salário de R$ 3,1 mil para 20 horas de trabalho por semana

Inscrições podem ser realizadas até a próxima quinta-feira (18)

  Elaine Sanoli

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul
David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul

A Prefeitura de David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul, está prestes a encerrar as inscrições para o concurso público com o objetivo de contratar novos profissionais para 23 cargos. As candidaturas podem ser realizadas até às 18h da próxima quinta-feira (18). Os salários chegam a R$ 14.622,84 e as jornadas semanais variam entre 20 e 40 horas.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca escolhida para o certame, o Instituto Brasileiro de Carreiras Públicas e Desenvolvimento Institucional (Instituto Legalle). A taxa de inscrição é de R$ 120,00 para candidatos de nível fundamental; R$ 150,00 para nível médio/técnico; e R$ 180,00 para os cargos que demandam nível superior.

Vagas e salários

Confira vagas do concurso da prefeitura de David Canabarro

David Canabarro, no estado do Rio Grande do Sul
Etapas e prazos

O processo seletivo conta com três etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova teórico-objetiva para todos os cargos, prevista para o dia 22 de fevereiro de 2026. A segunda etapa, também eliminatória e classificatória, será a prova de títulos destinada aos candidatos ao cargo de professor. A terceira etapa, de caráter classificatório, consiste em prova prática para cargos específicos e está prevista para o dia 5 de abril de 2026. Para o cargo de professor, o período de envio dos documentos referentes à prova de títulos vai até o dia 11 de fevereiro.

O processo seletivo terá validade de dois anos, contado a partir da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado por igual perío

Veja o edital completo.

