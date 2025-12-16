Acesse sua conta
Novo concurso! Ministra fala dos planos para o CNU 3 em 2027

Segundo Esther Dweck, base para uma terceira edição já está organizada

  Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 10:55

Ministra fala em possibilidade do CNU 3 em 2027

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, comentou nesta terça-feira (16), no programa Bom Dia, Ministra, sobre a possibilidade de realização do Concurso Nacional Unificado (CNU) 3.

Segundo a ministra, ainda não há confirmação sobre a realização do certame, uma vez que a decisão dependerá da gestão que estará à frente do governo em 2027. No entanto, ela afirmou que já existe estrutura para isso. De acordo com Dweck, o governo consolidou neste ano a estrutura da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), responsável pela gestão do concurso. “Quem estiver no próximo governo vai ter ali tudo registrado”, afirmou.

Apesar da expectativa, a ministra ponderou que a realização do CNU 3 depende da abertura de novas vagas e da autorização para outros concursos.

Detalhes sobre o CNU

Esther Dweck também ressaltou o cronograma do CNU 2, previsto para 2026. A previsão é que o primeiro resultado seja divulgado em 20 de fevereiro e o resultado oficial, no final de março. A homologação — tanto para vagas de nível médio quanto de nível superior — deve ocorrer antes do período eleitoral, o que permitirá que os aprovados tomem posse ainda no próximo ano.

“O calendário eleitoral impede a contratação de candidatos de concursos não homologados. Se estiver homologado, pode contratar. O calendário do CNU 2 foi pensado levando isso em consideração”, explicou.

