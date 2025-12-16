Acesse sua conta
Marinha abre seleção com 61 vagas de níveis médio e fundamental na Bahia e em Sergipe

Remuneração pode chegar até R$ 3,8 mil

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 11:56

Marinha no 2 de julho
Marinha no 2 de julho Crédito: Divulgação

A Marinha do Brasil abriu um novo processo seletivo regional para o preenchimento de 61 vagas destinadas a profissionais de nível médio e fundamental. As oportunidades são para o Serviço Militar Voluntário (SMV), na condição de Praças da Reserva de 2ª Classe, com atuação em unidades da Marinha sob a jurisdição do Comando do 2º Distrito Naval, que abrange a Bahia e Sergipe.

As inscrições estão abertas até 27 de janeiro de 2026. Os candidatos devem ter entre 18 e 41 anos até 28 de setembro de 2026, além de ensino médio ou fundamental completo — ou em fase de conclusão até essa data. Há vagas para homens e mulheres, com remuneração que pode chegar a R$ 3,8 mil para Cabos e R$ 2,9 mil para Marinheiros Especializados, além de benefícios e possibilidade de renovação do vínculo por até oito anos.

A maior parte das vagas está concentrada em Salvador, com oportunidades nas áreas industrial, de saúde e de apoio, contemplando especialidades como eletrônica, mecânica, enfermagem, administração e contabilidade. Também há vagas distribuídas em Aracaju, Juazeiro, Ilhéus e Bom Jesus da Lapa, principalmente para as funções de eletrotécnica, ciências contábeis e motorista de viatura administrativa.

Os concursos públicos que mais pagam são os de magistratura e ministério público, com salários acima de R$ 30 mil, como Juiz Federal e Procurador da República por Agência Brasil

O processo seletivo será composto por prova escrita objetiva de Língua Portuguesa, inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação documental e análise de títulos. A prova objetiva está marcada para o dia 15 de março de 2026. Os aprovados serão incorporados como grumetes e participarão de estágios de aprendizagem em Salvador. Após a conclusão, poderão ser promovidos às graduações de Cabo ou Marinheiro Especializado.

A taxa de inscrição é de R$ 70, e o edital completo com todas as regras do certame está disponível no site oficial da Marinha. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone (71) 3507-3799.

