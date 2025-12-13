Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre inscrições de concurso público com vagas imediatas e salários de até R$ 4,5 mil

Cargos são distribuídos para todos os níveis de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 07:00

Concurso público
Concurso público Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Gameleira de Goiás, a cerca de 100 km de Goiânia, abriu inscrições para um concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro reserva no quadro municipal e na Câmara de Vereadores. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pelo site do Insituto Verbena, organizador do certame, entre 13 de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026.

Vagas e salários

São mais de 60 vagas imediatas distribuídas entre cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, além de oportunidades para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.351,29 a R$ 4.513,30, com jornadas de 40 horas semanais.

Vagas do concurso de Gameleira de Goiás

Vagas do concurso de Gameleira de Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás por Reprodução
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás por Reprodução
1 de 3
Vagas do concurso de Gameleira de Goiás por Reprodução

Inscrições

O candidato poderá se inscrever para mais de um cargo, desde que os horários das provas não coincidam.

A taxa de inscrição varia conforme o nível de escolaridade, e o pagamento deve ser efetuado até o último dia do prazo, com possibilidade de solicitação de isenção conforme os critérios previstos no edital.

Leia mais

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Prefeitura abre concurso público com 1500 vagas imediatas e salários de até R$ 9,9 mil

Imagem - Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Procuradoria-Geral da Bahia terá concurso público com 135 vagas; saiba mais

Etapas e provas

O concurso contará com prova objetiva para todos os cargos, além de prova prática para funções que exigem direção de veículos e Teste de Aptidão Física (TAF) para cargos operacionais. A aplicação das provas está prevista para ocorrer em Gameleira de Goiás, podendo ser realizada em municípios próximos, dependendo da disponibilidade de locais.

A avaliação será composta por questões de Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades, História e Geografia, Informática e Conhecimentos Específicos, de acordo com o cargo pretendido

Cotas e validade

O edital prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) e pessoas negras, conforme a legislação vigente

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal

O resultado final está previsto para ser divulgado em 29 de maio de 2026, no site do Instituto Verbena e no portal da Prefeitura de Gameleira de Goiás.

Tags:

Concurso Público Prefeitura Empregos

Mais recentes

Imagem - Por que as doenças mentais ainda são um tabu no mundo corporativo?

Por que as doenças mentais ainda são um tabu no mundo corporativo?
Imagem - CLT volta a crescer e supera ritmo de vagas PJ em 2025, mostra Infojobs

CLT volta a crescer e supera ritmo de vagas PJ em 2025, mostra Infojobs
Imagem - Iniciativa vai distribuir 8 mil refeições nos próximos meses para pessoas em vulnerabilidade no Pelourinho

Iniciativa vai distribuir 8 mil refeições nos próximos meses para pessoas em vulnerabilidade no Pelourinho

MAIS LIDAS

Imagem - Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia
01

Funcionários da Caixa são investigados por fraude de mais de R$ 1 milhão contra idosos da Bahia

Imagem - Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026
02

Caminhos abertos! Márcia Sensitiva revela 5 signos que terão virada de chave em 2026

Imagem - Carta do Baralho Cigano deste sábado (13 de dezembro) é O Buquê: quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial
03

Carta do Baralho Cigano deste sábado (13 de dezembro) é O Buquê: quem está solteiro pode ser surpreendido por um interesse especial

Imagem - Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista
04

Justiça libera viagens de fim de ano a motorista que atropelou maratonista