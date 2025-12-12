Acesse sua conta
Iniciativa vai distribuir 8 mil refeições nos próximos meses para pessoas em vulnerabilidade no Pelourinho

Responsável pela ação, a Coca-Cola anunciou ainda o apoio a trajetórias empreendedoras

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:31

Serão distribuídas 195 quentinhas por semana Crédito: Divulgação

A Solar Coca-Cola, uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola do país, e a Coca-Cola Brasil apresentaram nesta sexta-feira (dia 12) uma parceria de impacto social e segurança alimentar que vai beneficiar pessoas em situação de vulnerabilidade social no entorno do Pelourinho. Serão distribuídas 8 mil refeições gratuitas ao longo de 10 meses, além de 200 cestas básicas para a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (ABAM) neste período de Natal.

A iniciativa, organizada em conjunto com o restaurante Língua de Siri, fará a distribuição semanal de aproximadamente 195 quentinhas para pessoas em situação de vulnerabilidade, fortalecendo a segurança alimentar na comunidade do Pelourinho. A formalização da colaboração contou com a presença de Dona Branca, empreendedora e dona do restaurante, com parceiros da ABAM, com parceiros e executivos da Coca-Cola Brasil e da Solar Coca-Cola.

“Nosso objetivo é manter o fortalecimento de cozinhas solidárias na nossa área de atuação, pois acreditamos que projetos como esses são essenciais para o desenvolvimento e para a segurança alimentar das comunidades onde estamos inseridos. Iniciamos agora com o Natal Solidário, mas reforçamos que nosso compromisso segue firme durante todo o ano de 2026, com energia voltada para projetos de impacto social positivo em Salvador”, afirma Alana Barros, Coordenadora de Sustentabilidade da Solar Coca-Cola.

Além do suporte à alimentação, a iniciativa em Salvador se conectará ao programa nacional Coca-Cola “Dá um Gás no Seu Negócio”, impulsionando trajetórias empreendedoras e oferecendo capacitação adaptada à realidade do território. Essa articulação reforça o compromisso do Sistema Coca-Cola Brasil em gerar autonomia econômica, inclusão produtiva e renda.

“Trabalhamos continuamente para apoiar pessoas e fortalecer pequenos empreendedores nos territórios onde atuamos. Com este novo ciclo, que começa agora e segue com uma parceria duradoura em 2026, ampliamos nosso compromisso com iniciativas que promovem inclusão produtiva, segurança alimentar e oportunidades reais de desenvolvimento. Ao lado das cozinhas participantes, das organizações parceiras e das nossas engarrafadoras, buscamos transformar trajetórias e reforçar a presença da Coca-Cola Brasil onde ela mais se faz necessária”, afirma Katielle Haffner, Diretora de Sustentabilidade da Coca-Cola Brasil e Cone Sul.

