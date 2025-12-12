Acesse sua conta
Acelen aumenta oferta de gasolina para Pernambuco e Maranhão

Companhia fornece 30% da gasolina consumida nos dois estados, corredores logísticos e polos industriais estratégicos

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 16:12

Refinaria de Mataripe amplia participação no abastecimento do Nordeste Crédito: Divulgação

A Acelen, empresa de energia controladora da Refinaria de Mataripe, já abastece 32% da gasolina consumida em Pernambuco e 33% no Maranhão. O avanço faz parte da estratégia de consolidar a segurança energética do Nordeste e fortalecer a competitividade do setor de combustíveis em mercados prioritários.

Hoje, a Refinaria de Mataripe, modernizada pela companhia, viabiliza uma atuação muito além da Bahia, onde fica localizada. Pernambuco e Maranhão concentram corredores logísticos e polos industriais estratégicos, tornando a presença da Acelen essencial para assegurar abastecimento confiável, reduzir a dependência de um único fornecedor e apoiar o desenvolvimento econômico local.

Há três anos, a empresa atua via cabotagem marítima, utilizando principalmente os portos de Itaqui (MA) e Suape (PE). Entre 2022 e 2025, o volume médio comercializado por esse modal cresceu 35%, passando de 130 mil m³/mês para 190 mil m³/mês. Para 2026, a expectativa é manter entre 190 e 200 mil m³/mês, consolidando uma expansão sustentável.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos dos parceiros comerciais e garantir regularidade e confiança no fornecimento. Pernambuco e Maranhão são regiões prioritárias para a Acelen, e temos avançado com consistência, oferecendo combustível de qualidade, com logística ágil e atendimento diferenciado que fortalece a parceria”, afirma Cristiano da Costa, Vice-Presidente Comercial, Trading & Shipping da Acelen.

A expansão é amparada por uma infraestrutura robusta, que inclui 50 mil m³ de capacidade de armazenagem, operações portuárias ágeis e filiais próprias nos dois estados. Outro diferencial da Acelen está na procedência e qualidade de seus combustíveis. De origem brasileira, os produtos seguem rigorosamente todas as normas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e passam por monitoramento contínuo em cada etapa da cadeia, até a entrega final. Esse controle garante não apenas a eficiência e a confiabilidade técnica do abastecimento, mas também a segurança regulatória e a transparência que o mercado exige. Para os distribuidores, significa previsibilidade e menor exposição a riscos; para os consumidores, a certeza de contar com um combustível de qualidade comprovada e procedência assegurada.

