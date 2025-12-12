Acesse sua conta
‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Gabriel Moreira Almeida, de 25 anos, morreu após bater em poste

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:30

Companheira de Gabriel Moreira lamentou morte do PM nas redes sociais Crédito: Reprodução

A morte do soldado Gabriel Moreira Almeida, de 25 anos, em um acidente de moto no bairro de Canabrava, em Salvador, abalou familiares, amigos e colegas de farda. O policial, que perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste na noite de quinta-feira (11), recebeu homenagens nas redes sociais após o anúncio do falecimento.

A companheira do PM, Anjel Moreno, fez um dos relatos mais emocionados ao comentar a publicação de pesar feita pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). "Meu amor, eu estava te esperando em casa pra assistirmos no sofá antes de dormir como fazíamos toda noite", escreveu ela, em meio a mensagens de apoio feita por colegas e amigos. 

Gabriel morreu no local do acidente

Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução
1 de 4
Gabriel morreu no local do acidente por Reprodução

Colegas de farda também prestaram solidariedade. Um deles destacou o bom humor e o carisma de Gabriel. "Que Deus coloque você em um bom lugar, irmão, você era um ser de luz e alegre e sempre será lembrado", publicou. Entre as manifestações, uma amiga relembrou o entusiasmo do jovem com a carreira militar. "Que tristeza, Gabi… Ver você tão feliz com a sua chamada na polícia foi uma das coisas mais gratificantes. Ainda é difícil acreditar que você se foi", afirmou.

Gabriel teve a morte confirmada ainda no local do acidente pelo Samu. A ocorrência é investigada pela 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima. O CFAP também divulgou nota oficial prestando solidariedade aos familiares do soldado.

