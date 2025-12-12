‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10:30
A morte do soldado Gabriel Moreira Almeida, de 25 anos, em um acidente de moto no bairro de Canabrava, em Salvador, abalou familiares, amigos e colegas de farda. O policial, que perdeu o controle da motocicleta e bateu em um poste na noite de quinta-feira (11), recebeu homenagens nas redes sociais após o anúncio do falecimento.
A companheira do PM, Anjel Moreno, fez um dos relatos mais emocionados ao comentar a publicação de pesar feita pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP). "Meu amor, eu estava te esperando em casa pra assistirmos no sofá antes de dormir como fazíamos toda noite", escreveu ela, em meio a mensagens de apoio feita por colegas e amigos.
Gabriel morreu no local do acidente
Colegas de farda também prestaram solidariedade. Um deles destacou o bom humor e o carisma de Gabriel. "Que Deus coloque você em um bom lugar, irmão, você era um ser de luz e alegre e sempre será lembrado", publicou. Entre as manifestações, uma amiga relembrou o entusiasmo do jovem com a carreira militar. "Que tristeza, Gabi… Ver você tão feliz com a sua chamada na polícia foi uma das coisas mais gratificantes. Ainda é difícil acreditar que você se foi", afirmou.
Gabriel teve a morte confirmada ainda no local do acidente pelo Samu. A ocorrência é investigada pela 10ª Delegacia Territorial (DT) de Pau da Lima. O CFAP também divulgou nota oficial prestando solidariedade aos familiares do soldado.