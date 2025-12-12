Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jerônimo Rodrigues indica deputado petista para vaga de conselheiro do TCE

Aposentadoria de conselheiro abriu espaço para nova indicaçao

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:15

Josias Gomes
Josias Gomes Crédito: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na noite da quinta-feira (11). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Pinto, da Band.

A indicação de Josias surge após a vacância deixada pelo falecimento do conselheiro Pedro Lino, enquanto Otto Alencar Filho (PSD) foi encaminhado para outra vaga aberta no TCE, originada pela aposentadoria do conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto.

Na quarta, a Comissão de Constituição e Justiça da Alba se reuniu de forma extraordinária e aprovou, por unanimidade, a indicação de Otto. Na ocasião, ele agradeceu pela confiança do governador e ressaltou "a formação acadêmica e experiências no setor privado e na gestão pública".

Leia mais

Imagem - Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Imagem - Indicado por Jerônimo para o TCE, Otto Alencar Filho será sabatinado nesta quarta-feira

Indicado por Jerônimo para o TCE, Otto Alencar Filho será sabatinado nesta quarta-feira

Imagem - Jerônimo oficializa indicação do filho de Otto Alencar para o TCE; veja próximos passos

Jerônimo oficializa indicação do filho de Otto Alencar para o TCE; veja próximos passos

Mais recentes

Imagem - Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados

Shopee abre processo seletivo com 349 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
Imagem - Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador

Treinamento gratuito em Inteligência Artificial para líderes acontece em Salvador
Imagem - Shoppings vão estender horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

Shoppings vão estender horários de funcionamento para as compras de Natal em Salvador; confira

MAIS LIDAS

Imagem - Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²
01

Como é o apartamento de luxo de Gilberto Gil em Copacabana com 344 m²

Imagem - Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)
02

Hora de aprender com a vida: tire a sua sorte do dia para esta sexta (12)

Imagem - ‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador
03

‘Estava te esperando em casa’: companheira lamenta morte de PM em acidente em Salvador

Imagem - Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo
04

Bradesco fora do ar? Clientes relatam instabilidade no aplicativo