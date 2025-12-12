BAHIA

Jerônimo Rodrigues indica deputado petista para vaga de conselheiro do TCE

Aposentadoria de conselheiro abriu espaço para nova indicaçao

Carol Neves

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11:15

Josias Gomes Crédito: Divulgação

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), enviou à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) a indicação do deputado federal Josias Gomes (PT) para assumir a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), na noite da quinta-feira (11). A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Pinto, da Band.

A indicação de Josias surge após a vacância deixada pelo falecimento do conselheiro Pedro Lino, enquanto Otto Alencar Filho (PSD) foi encaminhado para outra vaga aberta no TCE, originada pela aposentadoria do conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto.