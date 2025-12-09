POLÍTICA

Indicado por Jerônimo para o TCE, Otto Alencar Filho será sabatinado nesta quarta-feira

O deputado estadual Vitor Bonfim (PV) foi designado como relator da matéria

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:13

Otto Alencar Filho e Jerônimo Rodrigues Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados | Arisson Marinho/CORREIO

Indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) será sabatinado, nesta quarta-feira (10), às 10h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O dia da sabatina foi aprovado por unanimidade nesta terça (9), durante reunião do colegiado. O deputado estadual Vitor Bonfim (PV) foi designado como relator da matéria.

A confirmação da sabatina e da votação do parecer nesta quinta-feira (11), no entanto, depende ainda da leitura da indicação em plenário, na sessão ordinária de votação desta terça-feira. Caso não aconteça, a sabatina será adiada para o dia 16 de dezembro.