Indicado por Jerônimo para o TCE, Otto Alencar Filho será sabatinado nesta quarta-feira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 15:13
Indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) para ocupar a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) será sabatinado, nesta quarta-feira (10), às 10h, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
O dia da sabatina foi aprovado por unanimidade nesta terça (9), durante reunião do colegiado. O deputado estadual Vitor Bonfim (PV) foi designado como relator da matéria.
A confirmação da sabatina e da votação do parecer nesta quinta-feira (11), no entanto, depende ainda da leitura da indicação em plenário, na sessão ordinária de votação desta terça-feira. Caso não aconteça, a sabatina será adiada para o dia 16 de dezembro.
A nomeação para a Corte de Contas exige a aprovação da maioria dos membros da CCJ antes de seguir para o plenário da Alba. Ottinho, como é conhecido, é filho do senador Otto Alencar (PSD) e foi indicado pelo governador após a vacância deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, aposentado no final de julho deste ano.