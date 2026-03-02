Voto no exterior cresce 39% e se torna peça-chave na disputa eleitoral polarizada em 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Matheus Marques
Publicado em 2 de março de 2026 às 21:33
Eleição | Urna Eletrônica
Os números não deixam margem para dúvidas sobre a relevância dessa fatia democrática. Entre as eleições de 2018 e 2022, o Brasil testemunhou um salto histórico: o total de brasileiros aptos a votar fora do país subiu de pouco mais de 500 mil para cerca de 697 mil inscritos. Esse avanço de 39,21% reflete não apenas o aumento do fluxo migratório, mas também um esforço de logística consular e uma maior facilidade no acesso aos canais digitais de regularização. Em 2022, a votação no exterior ocorreu em 181 cidades.
Para quem deseja participar do processo eleitoral de 2026, a organização deve começar muito antes de outubro. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mantém o autoatendimento eleitoral (Título Net) como o principal canal oficial online para solicitar os serviços. É fundamental ficar atento ao "fechamento do cadastro": em anos de eleição, o prazo limite para transferências ou novas inscrições termina 151 dias antes do 1º turno. Em 2026, a data-limite é 6 de maio.
Diferente de quem vota em solo nacional, o brasileiro no exterior lida com regras específicas:
Com o fortalecimento dos serviços virtuais, o TSE espera que o recorde de 2022 seja novamente superado em 2026. Em um país dividido, o brasileiro que vive fora reafirma seu papel não apenas como imigrante, mas como um influenciador direto do destino institucional do Brasil.