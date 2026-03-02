Eleições 2026: seu local de votação mudou? Saiba como conferir e o que fazer antes do prazo final

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maiara Baloni
Publicado em 2 de março de 2026 às 15:15
Chegar ao prédio onde você sempre votou e descobrir que sua seção foi transferida é uma dor de cabeça que pode ser evitada. Por trás da simplicidade de digitar números na urna, a Justiça Eleitoral opera uma logística complexa que, muitas vezes, resulta na transferência de seções de um endereço para outro.
SAIBA SEU LOCAL DE VOTAÇÃO
Não é erro do sistema, mas um ajuste necessário. A Justiça Eleitoral faz, periodicamente, o rezoneamento das seções para equilibrar o número de eleitores por local, evitando que um colégio fique superlotado enquanto outro, a poucas quadras dali, opere abaixo da capacidade. Por isso, não assuma que seu local de 2024 é o mesmo de 2026.
Para entender o que acontece nos bastidores, basta conhecer as três divisões que organizam o seu domicílio eleitoral:
Se você mudou de cidade, precisa transferir o domicílio ou regularizar o título, o relógio está correndo. O dia 6 de maio de 2026 é o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Após essa data, o sistema será bloqueado para novas solicitações e não será possível realizar alterações até o fim do pleito. Qualquer pendência deve ser resolvida até esse limite.
O programa "cada voto importa" estabelece diretrizes para garantir a inclusão nas eleições. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar, até 6 de maio, a transferência para uma seção com acessibilidade arquitetônica ou verificar a oferta de transporte especial. Para solicitar, basta procurar o cartório eleitoral da sua zona ou informar a necessidade de acessibilidade ao atualizar o cadastro no e-Título ou nos postos de atendimento.
A tecnologia eliminou a necessidade de enfrentar filas em cartórios para consultas simples. Confira como checar sua situação rapidamente:
O calendário eleitoral estabelece prazos e procedimentos técnicos que regem a organização do pleito. Para o eleitor, a consulta prévia às informações do domicílio eleitoral funciona como um passo preventivo para evitar impedimentos no dia da votação. Manter o cadastro atualizado dentro do prazo legal é o procedimento necessário para garantir o exercício do direito ao voto sem imprevistos.