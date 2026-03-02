Acesse sua conta
Eleições 2026: seu local de votação mudou? Saiba como conferir e o que fazer antes do prazo final

Justiça Eleitoral realiza ajustes para otimizar o fluxo de eleitores; veja como consultar seu domicílio eleitoral e regularizar pendências até o dia 6 de maio

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 2 de março de 2026 às 15:15

Saiba como verificar seu local de votação.
Saiba seu local de votação para as eleições de 2026 Crédito: Reprodução/TRE-PI

Chegar ao prédio onde você sempre votou e descobrir que sua seção foi transferida é uma dor de cabeça que pode ser evitada. Por trás da simplicidade de digitar números na urna, a Justiça Eleitoral opera uma logística complexa que, muitas vezes, resulta na transferência de seções de um endereço para outro.

Não é erro do sistema, mas um ajuste necessário. A Justiça Eleitoral faz, periodicamente, o rezoneamento das seções para equilibrar o número de eleitores por local, evitando que um colégio fique superlotado enquanto outro, a poucas quadras dali, opere abaixo da capacidade. Por isso, não assuma que seu local de 2024 é o mesmo de 2026.

Como funciona a logística do seu voto

Leia mais

Para entender o que acontece nos bastidores, basta conhecer as três divisões que organizam o seu domicílio eleitoral:

  • Zona Eleitoral: é a unidade administrativa responsável por gerenciar a logística e o cadastro de uma região ou de um grupo de municípios. Funciona como a "central" que coordena o funcionamento dos locais de votação daquela área.
  • Local de votação: é o imóvel físico, como escolas, faculdades ou órgãos públicos, onde as urnas estão instaladas. É o endereço exato para onde você deve se dirigir.
  • Seção Eleitoral: é a etapa final da organização. Trata-se da mesa receptora onde a urna eletrônica específica está configurada para um grupo determinado de eleitores. É lá que o seu voto é, de fato, computado.

Atenção ao prazo: 6 de maio

Se você mudou de cidade, precisa transferir o domicílio ou regularizar o título, o relógio está correndo. O dia 6 de maio de 2026 é o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Após essa data, o sistema será bloqueado para novas solicitações e não será possível realizar alterações até o fim do pleito. Qualquer pendência deve ser resolvida até esse limite.

Acessibilidade e o programa "cada voto importa"

O programa "cada voto importa" estabelece diretrizes para garantir a inclusão nas eleições. Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida podem solicitar, até 6 de maio, a transferência para uma seção com acessibilidade arquitetônica ou verificar a oferta de transporte especial. Para solicitar, basta procurar o cartório eleitoral da sua zona ou informar a necessidade de acessibilidade ao atualizar o cadastro no e-Título ou nos postos de atendimento.

Como conferir seus dados sem sair de casa

A tecnologia eliminou a necessidade de enfrentar filas em cartórios para consultas simples. Confira como checar sua situação rapidamente:

  1. Aplicativo e-Título: é a ferramenta mais ágil. Além de exibir zona e seção atualizadas na tela inicial, oferece geolocalização para traçar a rota até o seu local de votação. Disponível para Android e iOS.
  2. Portal do TSE (onde votar): acesse o site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Com o CPF ou número do título, data de nascimento e nome da mãe, a informação aparece na hora.
  3. Disque-Eleitor (148): canal oficial para atendimento humano e suporte técnico (verifique o custo da ligação para o seu estado).

O calendário eleitoral estabelece prazos e procedimentos técnicos que regem a organização do pleito. Para o eleitor, a consulta prévia às informações do domicílio eleitoral funciona como um passo preventivo para evitar impedimentos no dia da votação. Manter o cadastro atualizado dentro do prazo legal é o procedimento necessário para garantir o exercício do direito ao voto sem imprevistos.

