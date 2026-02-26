Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

A Justiça Eleitoral reforça a obrigatoriedade da biometria em diversos municípios e define 6 de maio como data-limite para o fechamento do cadastro.

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:46

Auditoria Eleições 2026: TSE detalha protocolos de segurança e o funcionamento do Teste de Integridade
Auditoria Eleições 2026: TSE detalha protocolos de segurança e o funcionamento do Teste de Integridade Crédito: Elsa Fiúza, Agência Brasil

Quem quer votar em 2026 precisa correr contra o tempo: o "fechamento do cadastro" acontece 150 dias antes do pleito, em 6 de maio. Até lá, cartórios ficam abertos para o alistamento de jovens, inclusive quem tem 15 anos agora, mas fará 16 até 4 de outubro.

Quem pode votar?

No Brasil, o voto é facultativo para menores de 18 anos, analfabetos e idosos acima de 70 anos. Dos 18 em diante, faltar sem justificar dá dor de cabeça: nada de passaporte, carteira de trabalho ou cargo público. Dá pra tirar título aos 15 anos, mas só vota quem completar 16 até o 1º turno (4/out).

Título de eleitor

TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO
Título de eleitor por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Título de eleitor gigante por Fernando Cavalcanti
1 de 6
TÍTULO DE ELEITOR por REPRODUÇÃO

Passo a passo pro alistamento

Comece pelo site do TSE (título.jus.br): anexe foto de docs e selfie. A biometria (impressões digitais) exige ida ao cartório para validar – e é obrigatória em cidades como Brasília, então se você mora na capital, já sabe. Então, melhor agilizar. 

Documentos necessários:

Identidade: RG, CTPS física, certidão de nascimento/casamento ou CNH. 

Residência: conta de luz/água atualizada (não precisa ser de 3 meses).

Militar: quitação para homens 18-45 anos.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Documento vencido pode? As regras de identificação que salvam (ou travam) sua votação

Viagem e eleições: justiça eleitoral exige geolocalização ativada para validar ausência no dia da votação

Não votou nem justificou? Veja como regularizar o título e liberar o CPF pela internet

Eleição 2026 na Bahia: regras do TSE, poder dos mesários e limites da propaganda

Dicas de segurança e agilidade

O foco é evitar fraudes e duplicatas. Menores de 18 já vão sozinhos, sem pai/mãe. Agende logo pra escolher a zona de votação sem stress, em maio lota tudo. TSE avisa: depois de 6 de maio, só abre após eleição.

Tags:

Brasil Eleição Tse Politica Justiça Eleitoral

Mais recentes

Imagem - Eleições 2026:veja o calendário completo e os prazos para eleitores e candidatos

Eleições 2026:veja o calendário completo e os prazos para eleitores e candidatos
Imagem - O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria

O que muda com a nova fila nacional do INSS e como ela afeta o seu pedido de aposentadoria
Imagem - Flávio Bolsonaro empata com Lula em disputa pelo segundo turno das eleições, aponta pesquisa

Flávio Bolsonaro empata com Lula em disputa pelo segundo turno das eleições, aponta pesquisa

MAIS LIDAS

Imagem - PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia
01

PM passa mal após comer açaí entregue por desconhecido e tem carro roubado na Bahia

Imagem - Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio
02

Decreto autoriza posse de 36 imóveis abandonados no Comércio

Imagem - Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros
03

Policial penal e esposa advogada são encontrados mortos com marcas de tiros

Imagem - Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena
04

Homem aciona a Justiça e ganha parte do prêmio de R$ 206 milhões da Mega-Sena