Guia do primeiro título: como garantir a participação na festa da democracia nas urnas em 2026

Matheus Marques
Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 17:46
Quem quer votar em 2026 precisa correr contra o tempo: o "fechamento do cadastro" acontece 150 dias antes do pleito, em 6 de maio. Até lá, cartórios ficam abertos para o alistamento de jovens, inclusive quem tem 15 anos agora, mas fará 16 até 4 de outubro.
No Brasil, o voto é facultativo para menores de 18 anos, analfabetos e idosos acima de 70 anos. Dos 18 em diante, faltar sem justificar dá dor de cabeça: nada de passaporte, carteira de trabalho ou cargo público. Dá pra tirar título aos 15 anos, mas só vota quem completar 16 até o 1º turno (4/out).
Título de eleitor
Comece pelo site do TSE (título.jus.br): anexe foto de docs e selfie. A biometria (impressões digitais) exige ida ao cartório para validar – e é obrigatória em cidades como Brasília, então se você mora na capital, já sabe. Então, melhor agilizar.
Documentos necessários:
Identidade: RG, CTPS física, certidão de nascimento/casamento ou CNH.
Residência: conta de luz/água atualizada (não precisa ser de 3 meses).
Militar: quitação para homens 18-45 anos.
O foco é evitar fraudes e duplicatas. Menores de 18 já vão sozinhos, sem pai/mãe. Agende logo pra escolher a zona de votação sem stress, em maio lota tudo. TSE avisa: depois de 6 de maio, só abre após eleição.