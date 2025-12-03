Acesse sua conta
Jerônimo oficializa indicação do filho de Otto Alencar para o TCE; veja próximos passos

Governador da Bahia afirmou que a indicação fez parte de um acordo político, mas não detalhou os termos

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:29

Otto Alencar Filho e Jerônimo Rodrigues
Otto Alencar Filho e Jerônimo Rodrigues Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados | Arisson Marinho/CORREIO

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), confirmou, nesta quarta-feira (3), que a Casa recebeu a indicação do governador Jerônimo Rodrigues (PT) para que o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) ocupe a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Antônio Honorato no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“A Assembleia cumprirá, com absoluta transparência, cada etapa prevista nos ritos regimentais, garantindo um processo seguro, respeitoso e plenamente alinhado ao funcionamento da nossa Casa”, afirmou Ivana, que fez questão de elogiar o aliado político. “Trata-se de um nome preparado, com formação sólida e experiência pública que dialoga com as responsabilidades do cargo”, acrescentou, em uma publicação nas redes sociais.

Jerônimo afirmou que a indicação fez parte de um acordo político, mas não detalhou os termos. “Ele (Otto Alencar Filho) demonstrou que tem experiência. Foi dirigente da nossa agência de desenvolvimento, a Desenbahia”, declarou ele.

Ottinho, como é conhecido, é filho do senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar. O senador já havia anunciado publicamente que indicou o filho para ser o próximo conselheiro da Corte de Contas, mas aguardava o envio oficial do nome pelo governador à Alba. Agora, Ottinho passará por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde precisará ter seu nome aprovado pela maioria. Como a Casa é formada por ampla maioria governista, isso deve ocorrer com tranquilidade. Depois, a indicação ainda precisa ser votada no plenário do Legislativo. Ainda não há data para a sabatina.

Essa é a segunda vez, em três anos de mandato, que Jerônimo indica um familiar de aliado para uma Corte de Contas. Logo no início da gestão, o governador já havia escolhido para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) Aline Peixoto - ex-primeira-dama do Estado e esposa do ministro da Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa (PT).

Turbulência na base

A indicação de Otto Filho para o TCE gerou rumores, nos bastidores, de que teria desagradado o senador Angelo Coronel (PSD), que teria avaliado ter perdido força política nas negociações para compor a chapa petista do próximo ano, quando tentará a reeleição. A leitura é de que Jerônimo estaria contemplando o PSD ao indicar Ottinho para o tribunal, o que reduziria o espaço para Coronel.O senador negou qualquer mal-estar com seu aliado Otto Alencar.

“Alguém está querendo fazer essa intriga. Isso não existe”, afirmou Coronel, em entrevista à rádio Baiana FM nesta quarta. Já, em entrevista à rádio CBN Salvador, também nesta quarta, ele não descartou romper com o grupo de Jerônimo caso não seja candidato à reeleição, nem afastou a possibilidade, ventilada nos últimos dias, de lançar uma candidatura avulsa.

“Eu não posso ficar em um lugar onde não me querem. Tenho que procurar outra alternativa: sair independente ou coligar com outro grupo, se for convidado”, afirmou ele.

