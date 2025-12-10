Acesse sua conta
Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE

Dez integrantes presentes da comissão aprovaram o deputado federal por unanimidade

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 12:21

Comissão da Alba aprova nome de Otto Filho para TCE
Comissão da Assembleia aprova nome de Otto Filho para TCE Crédito: Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, na tarde desta quarta-feira (10), o nome do deputado federal Otto Alencar Filho (PSD) para ser o novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Antes de ter o nome aprovado, Otto Filho passou por uma sabatina no colegiado. O nome para a Corte foi aprovado por unanimidade pela comissão, que tinha 10 integrantes presentes.

Agora, a indicação de Otto Filho para o TCE será apreciada pelo plenário do Legislativo baiano.

Ottinho, como é conhecido, é filho do senador Otto Alencar (PSD) e foi indicado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) após a vacância deixada pelo conselheiro Antônio Honorato de Castro Neto, aposentado no final de julho deste ano.

Essa é a segunda vez, em três anos de mandato, que Jerônimo indica um familiar de aliado para uma Corte de Contas. Logo no início da gestão, o governador já havia escolhido para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) Aline Peixoto - ex-primeira-dama do Estado e esposa do ministro da Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rui Costa (PT).

Tags:

