Otto confirma que sugeriu a Jerônimo a indicação do filho para o TCE

A intenção é que Ottinho, como é conhecido, assuma a cadeira deixada pelo conselheiro aposentado Antônio Honorato

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 18:15

Otto Alencar e Otto Alencar Filho
Otto Alencar (senador) e Otto Alencar Filho (deputado federal) Crédito: Reprodução/Instagram

Presidente do PSD na Bahia, o senador Otto Alencar confirmou, nesta segunda-feira (1º), que indicou seu filho, o deputado federal Otto Alencar Filho (PSD), para uma vaga de conselheiro no Tribunal de Contas do Estado (TCE). A intenção é que Ottinho, como é conhecido, assuma a cadeira deixada pelo conselheiro aposentado Antônio Honorato.

Otto contou que os deputados federais e estaduais se reuniram em Brasília, na semana passada, para tratar do assunto. “Falta agora o governador (Jerônimo Rodrigues) decidir. Mas (Ottinho) tem o apoio de todos os deputados federais e estaduais, da presidente (da Assembleia Legislativa da Bahia) Ivana Bastos. Não é uma decisão única minha”, afirmou ele, em entrevista ao portal Classe Política.

O senador ainda revelou que inicialmente iria indicar o deputado federal Sérgio Brito (PSD), que desistiu da pretensão de ser conselheiro. A bancada estadual do PSD divulgou uma nota de apoio a Ottinho.

“Consideramos motivo de grande orgulho ver o nome de um representante tão experiente, dedicado e altamente capacitado indicado para essa função. Otto Alencar Filho, que se destacou como o deputado federal mais votado da Bahia e do PSD, demonstra, por sua trajetória, competência, equilíbrio e compromisso com o interesse público - atributos essenciais para o desempenho das responsabilidades do TCE-BA. Otto Filho simboliza a continuidade de um trabalho pautado pelo respeito, seriedade e pela busca permanente de resultados que beneficiem a população. Sua atuação confirma a solidez e a coerência política que marcam a história do PSD na Bahia”, informou, por meio de nota.

Se Jerônimo confirmar a indicação ao TCE, não será a primeira vez que põe um familiar de aliado para uma Corte de Contas. Logo no início do mandato, o governador já havia indicado, para o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Aline Peixoto - ex-primeira-dama do Estado e esposa do ministro da Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT),  Rui Costa (PT).

