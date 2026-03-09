Jerônimo sinaliza vice para o PSD e Geraldo Jr. corre risco de ser rifado da chapa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 9 de março de 2026 às 17:11
O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu que o PSD, partido do senador Otto Alencar, pode ficar com a vaga de vice-governador na chapa governista. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (9)
Se a negociação se concretizar, o atual vice Geraldo Júnior (MDB), poderá ficar de fora da chapa majoritária nas eleições deste ano. “Conversamos com o senador Otto Alencar, nós temos um compromisso com ele, a lealdade dele ao projeto, a responsabilidade que ele tem. Ele terá direito na majoritária. Estamos fechando esse acordo”, declarou o governador.
Se Geraldo Júnior for excluído da chapa, será a segunda vez que um aliado é rifado da majoritária governista. Antes dele, o senador Angelo Coronel também foi preterido e rompeu com a base do governo para integrar a chapa do candidato de oposição ACM Neto (União Brasil) nas eleições.
Em 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiras e brasileiros irão às urnas eletrônicas para o 1º turno das Eleições Gerais de 2026. O eleitorado fará seis escolhas nas urnas, nesta ordem: deputado federal, deputado estadual, senador (primeira vaga), senador (segunda vaga), governador e vice-governador, além de presidente e vice-presidente da República. Se houver necessidade, o eventual 2º turno para a definição das disputas para presidente da República e governadores ocorrerá no dia 25 de outubro.