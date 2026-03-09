POLÍTICA

Jerônimo sinaliza vice para o PSD e Geraldo Jr. corre risco de ser rifado da chapa

Declaração foi dada em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (9)

Maysa Polcri

Publicado em 9 de março de 2026 às 17:11

Geraldo Jr. e Jerônimo Rodrigues Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) admitiu que o PSD, partido do senador Otto Alencar, pode ficar com a vaga de vice-governador na chapa governista. As declarações foram dadas em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (9)

Se a negociação se concretizar, o atual vice Geraldo Júnior (MDB), poderá ficar de fora da chapa majoritária nas eleições deste ano. “Conversamos com o senador Otto Alencar, nós temos um compromisso com ele, a lealdade dele ao projeto, a responsabilidade que ele tem. Ele terá direito na majoritária. Estamos fechando esse acordo”, declarou o governador.

Se Geraldo Júnior for excluído da chapa, será a segunda vez que um aliado é rifado da majoritária governista. Antes dele, o senador Angelo Coronel também foi preterido e rompeu com a base do governo para integrar a chapa do candidato de oposição ACM Neto (União Brasil) nas eleições.

Eleições 2026