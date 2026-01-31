Acesse sua conta
Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao Senado integrando oposição a Lula

O movimento de Coronel põe fim à crise baiana onde três pré-candidatos disputavam duas vagas no bloco que apoia Lula

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 14:10

ComissÃ£o de SeguranÃ§a PÃºblica (CSP) realiza audiÃªncia pÃºblica para debater os violentos ataques a escolas no Brasil. Ã mesa, em pronunciamento, senador Angelo Coronel (PSD-BA).Foto: Pedro Franca/AgÃªncia Senado
Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao Senado integrando oposição a Lula Crédito: Pedro Franca/Agência Senado

O senador Angelo Coronel anunciou em entrevista exclusiva ao Broadcast Político que está deixando o PSD e que vai ser candidato à reeleição ao Senado integrando a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O movimento de Coronel põe fim à crise baiana onde três pré-candidatos disputavam duas vagas no bloco que apoia Lula.

Em entrevista ao Broadcast Político, Coronel disse que foi “defenestrado”, com pressão por parte do partido para deixar a legenda, e que o presidente estadual do partido, senador Otto Alencar (PSD-BA), considerava a sua permanência na legenda como “insustentável”. A reportagem procurou Otto Alencar, mas não obteve retorno.

Sobre deixar o bloco governista e ser candidato da oposição, Coronel afirmou que a mudança se dá por causa da forma como foi tratado pelo grupo durante a crise. “Se o próprio governo não me quis, por que vou querer votos?”, disse o senador. 

Sobre o novo partido, Coronel disse que a maior probabilidade é que ele vá para o União Brasil, cujo diretório estadual faz oposição a Lula e tem como pré-candidato ao governo o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.

 O senador disse que aguarda uma conversa com ACM até amanhã, além de uma consulta a aliados para definir se irá para a sigla. Além do União, Coronel disse estar em tratativas com o PSDB, o Democracia Cristã (DC) e o PRD. Em 2018, Coronel e Jaques Wagner foram eleitos senadores a partir da aliança entre PT e PSD, formada na Bahia em torno de Rui Costa. Agora, com a saída do PSD da chapa ao Senado, os petistas tentam encontrar formas de beneficiar o partido para manter a aliança no Estado.

