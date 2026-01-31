ELEIÇÕES 2026

Ângelo Coronel anuncia saída do PSD e candidatura ao Senado integrando oposição a Lula

O movimento de Coronel põe fim à crise baiana onde três pré-candidatos disputavam duas vagas no bloco que apoia Lula

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 14:10

O senador Angelo Coronel anunciou em entrevista exclusiva ao Broadcast Político que está deixando o PSD e que vai ser candidato à reeleição ao Senado integrando a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). O movimento de Coronel põe fim à crise baiana onde três pré-candidatos disputavam duas vagas no bloco que apoia Lula.

Em entrevista ao Broadcast Político, Coronel disse que foi “defenestrado”, com pressão por parte do partido para deixar a legenda, e que o presidente estadual do partido, senador Otto Alencar (PSD-BA), considerava a sua permanência na legenda como “insustentável”. A reportagem procurou Otto Alencar, mas não obteve retorno.

Sobre deixar o bloco governista e ser candidato da oposição, Coronel afirmou que a mudança se dá por causa da forma como foi tratado pelo grupo durante a crise. “Se o próprio governo não me quis, por que vou querer votos?”, disse o senador.

Sobre o novo partido, Coronel disse que a maior probabilidade é que ele vá para o União Brasil, cujo diretório estadual faz oposição a Lula e tem como pré-candidato ao governo o ex-prefeito de Salvador ACM Neto.