Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Confira recado para cada signo

Felipe Sena

Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00

Recado mostra novas perspectivas para signos Crédito: Reprodução | Freepik

Nem todos os dias pedem grandes decisões. Neste domingo (1ª), o céu convida a ajustar a rota, respirar melhor e escolher com mais consciência. As energias do momento favorecem atitudes simples, mas certeiras, que ajudam a evitar desgaste emocional e decisões impulsivas. Confira recados para 4 signos:

Áries

Pense antes de reagir. Nem toda provocação merece resposta imediata.

Touro

Respeite seus limites físicos. Descansar também é produtividade.

Gêmeos

Organize as ideias antes de falar. Clareza evita mal-entendidos.

Câncer

Cuide do que sente, mas não carregue o que não é seu.

Leão

Nem tudo precisa de plateia. Valorize momentos mais discretos.

Virgem