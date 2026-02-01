Universo tem recado para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e Virgem neste domingo (1ª de fevereiro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de fevereiro de 2026 às 06:00
Nem todos os dias pedem grandes decisões. Neste domingo (1ª), o céu convida a ajustar a rota, respirar melhor e escolher com mais consciência. As energias do momento favorecem atitudes simples, mas certeiras, que ajudam a evitar desgaste emocional e decisões impulsivas. Confira recados para 4 signos:
Pense antes de reagir. Nem toda provocação merece resposta imediata.
Veja as características dos signos
Respeite seus limites físicos. Descansar também é produtividade.
Organize as ideias antes de falar. Clareza evita mal-entendidos.
Cuide do que sente, mas não carregue o que não é seu.
Nem tudo precisa de plateia. Valorize momentos mais discretos.
Solte um pouco o controle. Nem tudo precisa sair perfeito.