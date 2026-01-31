CRIME

Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Suspeito alega que nutria ódio pelo pai desde pequeno porque teria sido abusado sexualmente por ele na infância

Nauan Sacramento

Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:58

Suspeito teria matado pai com golpes de facão Crédito: Reprodução

Victor Gomes de Carvalho, 25 anos, foi detido na madrugada dessa quinta-feira (29), em Teresina, Piauí, por ser o principal suspeito de assassinar o próprio pai após um desentendimento motivado por dinheiro para a compra de drogas. O crime aconteceu na última segunda-feira (26), na residência de Sebastião da Cruz de Oliveira Gomes, 44, no bairro Santa Bárbara, Zona Leste da capital. As informações do G1 Piauí.

Victor estava foragido desde o dia do homicídio e foi preso após se entregar voluntariamente em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito, que possui histórico de dependência química, esperou o retorno do pai do trabalho para abordá-lo. A recusa da vítima em fornecer dinheiro para drogas teria desencadeado a briga que resultou na morte de Sebastião.

Durante a agressão, o jovem utilizou um facão para golpear as costas e o rosto do pai. Em um depoimento detalhado, Victor confessou ter atingido os olhos da vítima propositalmente e relatou que só parou o ataque com a arma branca quando a lâmina se quebrou. Posteriormente, ele teria usado uma pedra para desferir golpes fatais contra a cabeça do genitor.