Filho mata pai com golpes de facão no rosto após ele negar dar dinheiro para a compra de drogas

Nauan Sacramento
Publicado em 31 de janeiro de 2026 às 19:58
Victor Gomes de Carvalho, 25 anos, foi detido na madrugada dessa quinta-feira (29), em Teresina, Piauí, por ser o principal suspeito de assassinar o próprio pai após um desentendimento motivado por dinheiro para a compra de drogas. O crime aconteceu na última segunda-feira (26), na residência de Sebastião da Cruz de Oliveira Gomes, 44, no bairro Santa Bárbara, Zona Leste da capital. As informações do G1 Piauí.
Victor estava foragido desde o dia do homicídio e foi preso após se entregar voluntariamente em um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo as investigações da Polícia Civil, o suspeito, que possui histórico de dependência química, esperou o retorno do pai do trabalho para abordá-lo. A recusa da vítima em fornecer dinheiro para drogas teria desencadeado a briga que resultou na morte de Sebastião.
Durante a agressão, o jovem utilizou um facão para golpear as costas e o rosto do pai. Em um depoimento detalhado, Victor confessou ter atingido os olhos da vítima propositalmente e relatou que só parou o ataque com a arma branca quando a lâmina se quebrou. Posteriormente, ele teria usado uma pedra para desferir golpes fatais contra a cabeça do genitor.
Ao ser interrogado, o suspeito apresentou uma linha de defesa alegando que sofria abusos sexuais por parte do pai durante a infância. Victor afirmou aos investigadores que acumulava sentimentos de ódio contra a vítima desde cedo, utilizando esse histórico para justificar a motivação dos ataques.