BBB 26

Pai de Brigido faz crítica à postura do filho no BBB 26: 'Ele fala demais'

Brigido Junior também avaliou confronto com Ana Paula Renault

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:58

Brigido Neto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O embate entre Brigido Neto e Ana Paula Renault no BBB 26 tem sido acompanhado de perto pela família do participante. Do lado de fora do confinamento, o pai do brother, Brigido Junior, comentou a postura do filho nas primeiras semanas de jogo, analisou o confronto com a veterana e fez uma avaliação direta sobre o comportamento do empreendedor dentro da casa.

Segundo ele, o filho provavelmente já conhecia a trajetória de Ana Paula antes de entrar no programa. "Eu desconheço que ele já soubesse que ela ia participar, mas ouvido falar dela, com certeza já tinha", afirmou, em entrevista à revista Quem, ao mencionar o histórico da jornalista na 16ª edição do Big Brother Brasil.

Brigido (BBB 26) 1 de 9

Na avaliação do pai, o duelo entre Brigido e Ana Paula deve seguir com altos e baixos ao longo da temporada, justamente pela semelhança de temperamentos. "Quem realmente falar melhor no embate vai ganhar a plateia", opinou. Sobre a postura da sister, ele destacou: "Ela mantém uma tranquilidade, consegue irritar, mas também é facilmente irritável quando é confrontada".

Para Brigido Junior, o ponto de virada do jogo aconteceu durante a Prova do Líder, quando o filho puxou o primeiro 'fora, Ana'. "Ali começou tudo. Ali o Big Brother mudou de figura. Até aquele momento, estava todo mundo convivendo sem nenhum tipo de confronto. Ele foi lá e disse: fora, Ana Paula. Acho que isso aí que virou o Big Brother de cabeça para baixo", analisou.

Apesar do apoio, o pai não deixou de fazer ressalvas. Para ele, Brigido precisa medir melhor as palavras. "Tem horas que ele fala demais. Ele poderia se resguardar um pouco mais, porque lá dentro a gente não sabe quem é aliado de fato", comentou, ressaltando que, até agora, não vê atitudes que comprometam totalmente o desempenho do filho.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26' 1 de 18

Ainda assim, Brigido Junior acredita que a postura do brother no reality reflete exatamente quem ele é fora da casa. "É a postura de uma pessoa decidida a seguir um plano que traçou previamente", explicou. Segundo ele, o objetivo do filho sempre foi se posicionar e evitar se tornar uma planta e passar despercebido no jogo.