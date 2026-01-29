Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pai de Brigido faz crítica à postura do filho no BBB 26: 'Ele fala demais'

Brigido Junior também avaliou confronto com Ana Paula Renault

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:58

Brigido Neto no BBB 26
Brigido Neto no BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

O embate entre Brigido Neto e Ana Paula Renault no BBB 26 tem sido acompanhado de perto pela família do participante. Do lado de fora do confinamento, o pai do brother, Brigido Junior, comentou a postura do filho nas primeiras semanas de jogo, analisou o confronto com a veterana e fez uma avaliação direta sobre o comportamento do empreendedor dentro da casa.

Segundo ele, o filho provavelmente já conhecia a trajetória de Ana Paula antes de entrar no programa. "Eu desconheço que ele já soubesse que ela ia participar, mas ouvido falar dela, com certeza já tinha", afirmou, em entrevista à revista Quem, ao mencionar o histórico da jornalista na 16ª edição do Big Brother Brasil.

Brigido (BBB 26)

Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
BBB 26 - Brigido (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (anjo) por Divulgação
1 de 9
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo

Na avaliação do pai, o duelo entre Brigido e Ana Paula deve seguir com altos e baixos ao longo da temporada, justamente pela semelhança de temperamentos. "Quem realmente falar melhor no embate vai ganhar a plateia", opinou. Sobre a postura da sister, ele destacou: "Ela mantém uma tranquilidade, consegue irritar, mas também é facilmente irritável quando é confrontada".

Para Brigido Junior, o ponto de virada do jogo aconteceu durante a Prova do Líder, quando o filho puxou o primeiro 'fora, Ana'. "Ali começou tudo. Ali o Big Brother mudou de figura. Até aquele momento, estava todo mundo convivendo sem nenhum tipo de confronto. Ele foi lá e disse: fora, Ana Paula. Acho que isso aí que virou o Big Brother de cabeça para baixo", analisou.

Apesar do apoio, o pai não deixou de fazer ressalvas. Para ele, Brigido precisa medir melhor as palavras. "Tem horas que ele fala demais. Ele poderia se resguardar um pouco mais, porque lá dentro a gente não sabe quem é aliado de fato", comentou, ressaltando que, até agora, não vê atitudes que comprometam totalmente o desempenho do filho.

Ana Paula Renault fez procedimentos estéticos antes de entrar no 'BBB 26'

Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula fez procedimentos estéticos no rosto um mês antes de entrar no 'BBB 26' por Reprodução/Redes Sociais
Ana Paula Renault é do signo de Sagitário por Manoella Mello/TV Globo
Ana Paula Renault, do BBB 16 por Reprodução
Ana Paula Renault no 'BBB 16' e no 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo
Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault por Reprodução | Instagram
BBB 16 - Ana Paula Renault por Reprodução/TV Globo
[Edicase]Ana Paula Renault marcou o programa com os seus bordões (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) por
1 de 18
Ana Paula Renault do 'BBB 16' e 'BBB 26' por Divulgação/TV Globo

Ainda assim, Brigido Junior acredita que a postura do brother no reality reflete exatamente quem ele é fora da casa. "É a postura de uma pessoa decidida a seguir um plano que traçou previamente", explicou. Segundo ele, o objetivo do filho sempre foi se posicionar e evitar se tornar uma planta e passar despercebido no jogo.

Ao final, o pai revelou qual seria seu conselho caso pudesse falar diretamente com Brigido. "Vai em frente, sem ser muito afoito. Mas a sua estratégia, para mim, está correta. Só chega até lá na frente os que se posicionam. O público vai ver em você defeitos, vai ver qualidades, vai ver virtudes, e você está aí para se expor, não para ficar recolhido. Existem riscos, existem benefícios. Segue em frente. Eu estou aqui, a família toda está torcendo, os amigos estão torcendo, as pessoas que estão trabalhando por ti estão torcendo. Vai em frente".

Leia mais

Imagem - Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Leandro 'Boneco': Conheça a história curiosa por trás do apelido do brother no BBB 26

Imagem - BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

BBB 26: Equipe de Brígido emite nota após boatos de que ele seria gay; veja

Imagem - BBB 26: Gil do Vigor ameaça processar internauta que apontou que ele teria revelado informações para Sarah

BBB 26: Gil do Vigor ameaça processar internauta que apontou que ele teria revelado informações para Sarah

Tags:

Bbb tv Globo Globo Reality Show Reality bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Brigido

Mais recentes

Imagem - Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)

Os caminhos profissionais de 3 signos terão uma virada poderosa e reconhecimento hoje (29 de janeiro)
Imagem - A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)

A energia muda de forma decisiva, e Touro, Libra e mais 3 signos vivem um dia de força emocional e influência hoje (29 de janeiro)
Imagem - Pesquisa revela que 70% dos idosos com câncer tomam remédios que não funcionam até últimos dias de vida

Pesquisa revela que 70% dos idosos com câncer tomam remédios que não funcionam até últimos dias de vida

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida