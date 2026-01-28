Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Gil do Vigor ameaça processar internauta que apontou que ele teria revelado informações para Sarah

Economista respondeu a teoria de internauta no X, antigo Twitter

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:56

Gil do Vigor no BBB 26
Gil do Vigor no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Na última semana, Gil do Vigor, um dos participantes mais icônicos do Big Brother Brasil esteve na ‘casa mais vigiada do Brasil’ e protagonizou diversos momentos de descontração no jogo que nos últimos dias está carregado por tensão e intrigas. No entanto, a simples rendeu até mesmo um processo. Isso mesmo!

Gil do Vigor ameaçou processar uma internauta, após acusação envolvendo Sarah Andrade, amiga do economista, com quem fez dupla no BBB 21. Por isso, alguns internautas criaram a teoria de que ele teria passado algumas informações para a participante.

Gil do Vigor

Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por Divulgação
Gil do Vigor por GNT
Gil do Vigor por Globo
Gil do Vigor pretende ser presidente do Brasil por YouTube
Gil do Vigor por Divulgação
1 de 8
Gil do Vigor por Divulgação

Leia mais

Imagem - BBB 26: Babu Santana choca ao revelar que ex-BBB recebeu 'presente' macabro pelo correio

BBB 26: Babu Santana choca ao revelar que ex-BBB recebeu 'presente' macabro pelo correio

Imagem - Brigido do BBB 26 é gay? Entenda como posts antigos e foto com homem reacenderam boatos sobre a sexualidade

Brigido do BBB 26 é gay? Entenda como posts antigos e foto com homem reacenderam boatos sobre a sexualidade

Imagem - Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

Milena é denunciada por intolerância religiosa após fala no BBB 26; entenda

"Sarah tá dizendo que precisa se desculpar com Ana Paula, que está sentindo no coração isso! É gente (risos). O Gil deu algum sinal", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

"Oi, querido. O que a Sarah falou ou não falou é uma questão dela (por mais que eu não tenha visto ela falar isso). Agora, quando o processo chegar para você sobre eu ter dado algum sinal, será um problema totalmente seu, e tenha certeza que tenho excelentes advogados. Beijos, querido", respondeu Gil.

"A galeria cria fake news e acha que vai ficar tudo bem. Melhor do que responder, vou printando (risos)", completou o ex-BBB.

Ao entrar na casa da atual edição, Gil abraçou todos os participantes, incluindo Sarah, e ela caiu no choro após o influenciador deixar o local.

Tags:

gil do Vigor Sarah Andrade bbb 26

Mais recentes

Imagem - VÍDEO: Cantor da banda Unha Pintada sai do palco após dor de barriga e surpreende fãs

VÍDEO: Cantor da banda Unha Pintada sai do palco após dor de barriga e surpreende fãs
Imagem - Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista

Virginia sai do SBT e deixa programação de sábado na emissora, diz colunista
Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (29) avisa: 4 signos terão vida financeira fortemente impactada

Anjo da Guarda desta quinta (29) avisa: 4 signos terão vida financeira fortemente impactada

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
01

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida

Imagem - Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)
02

Universo pede organização, diálogo e planejamento para Áries, Gêmeos, Leão e Libra nesta quarta-feira (28 de janeiro)

Imagem - Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)
03

Resultado da Quina 6939, desta quarta-feira (28)

Imagem - Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)
04

Mais chuva! Confira a previsão do tempo para Salvador até domingo (1º)