REALITY

BBB 26: Gil do Vigor ameaça processar internauta que apontou que ele teria revelado informações para Sarah

Economista respondeu a teoria de internauta no X, antigo Twitter

Felipe Sena

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 19:56

Gil do Vigor no BBB 26 Crédito: Reprodução | TV Globo

Na última semana, Gil do Vigor, um dos participantes mais icônicos do Big Brother Brasil esteve na ‘casa mais vigiada do Brasil’ e protagonizou diversos momentos de descontração no jogo que nos últimos dias está carregado por tensão e intrigas. No entanto, a simples rendeu até mesmo um processo. Isso mesmo!

Gil do Vigor ameaçou processar uma internauta, após acusação envolvendo Sarah Andrade, amiga do economista, com quem fez dupla no BBB 21. Por isso, alguns internautas criaram a teoria de que ele teria passado algumas informações para a participante.

Gil do Vigor 1 de 8

"Sarah tá dizendo que precisa se desculpar com Ana Paula, que está sentindo no coração isso! É gente (risos). O Gil deu algum sinal", escreveu um internauta no X, antigo Twitter.

"Oi, querido. O que a Sarah falou ou não falou é uma questão dela (por mais que eu não tenha visto ela falar isso). Agora, quando o processo chegar para você sobre eu ter dado algum sinal, será um problema totalmente seu, e tenha certeza que tenho excelentes advogados. Beijos, querido", respondeu Gil.

"A galeria cria fake news e acha que vai ficar tudo bem. Melhor do que responder, vou printando (risos)", completou o ex-BBB.