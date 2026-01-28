Acesse sua conta
Brigido do BBB 26 é gay? Entenda como posts antigos e foto com homem reacenderam boatos sobre a sexualidade

Postagens voltaram a circular e geraram especulações dos internautas nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 10:36

Brigido, do BBB 26
Brigido, do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Publicações antigas feitas por Brigido Neto, participante do BBB 26, voltaram a circular nas redes sociais e deram origem a especulações sobre a sexualidade do empresário amazonense. O assunto ganhou força após usuários resgatarem tanto um post em apoio ao casamento entre pessoas do mesmo sexo quanto uma foto antiga em que ele aparece ao lado de outro homem, o que levou parte do público a levantar teorias sobre o brother.

Um dos registros mais comentados é de junho de 2015, quando Brigido celebrou a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. "Suprema Corte americana declara casamento do mesmo sexo legal em todos os 50 Estados! Por um mundo de mais amor! E menos guerra! E mais rave!", escreveu ele, além de usar um filtro com a bandeira do arco-íris em sua foto de perfil, seguindo uma trend que circulava nas redes na época.

Publicações de Brigido, do BBB 26, nas redes sociais

Brigido, do BBB 26, em foto com bandeira do arco-íris publicada no Instagram em 2015 por Reprodução
Postagem de Brigido com um homem por Reprodução
Brigido, do BBB 26, em foto antiga com estampa da bandeira do arco-íris em blusa por Reprodução
Brigido, do BBB 26, em foto com bandeira do arco-íris publicada no Instagram em 2015 por Reprodução
Brigido teria namorado com jo por Reprodução | Instagram
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 7
Brigido, do BBB 26, em foto com bandeira do arco-íris publicada no Instagram em 2015 por Reprodução

A postagem voltou a repercutir nesta semana após ser impulsionada por usuários do X. A partir disso, internautas passaram a associar o apoio à causa LGBTQIA+ à orientação sexual do participante, criando uma narrativa de que Brigido seria gay e teria mudado de posicionamento após se tornar coach e integrar o movimento religioso Legendários.

Além do post, uma foto publicada também em 2015 contribuiu para o debate. No registro, Brigido aparece ao lado de um homem identificado como Ronaldo Melo, com a legenda "Comemorando bodas". Comentários antigos como "Felicidades ao casal" e "Lindos juntos" voltaram a circular, alimentando especulações, embora nunca tenha havido confirmação de qualquer relacionamento amoroso entre os dois.

Dentro da casa do Big Brother Brasil 26, Brigido já se definiu como heterossexual. Antes do confinamento, em entrevista ao gshow, ele chegou a se descrever como "hétero top" ao comentar o estereótipo que acredita carregar. Atualmente, ele mantém um relacionamento fora do reality com Adriane Façanha.

O debate ganhou ainda mais força por conta da ligação do brother com o Legendários, movimento cristão masculino conhecido por defender valores conservadores e um ideal de masculinidade associado à virilidade e à espiritualidade. Para parte do público, o contraste entre os posicionamentos do passado e o discurso atual foi o principal combustível para os comentários.

Brigido (BBB 26)

Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
Brigido (BBB 26) por Reprodução/Redes Sociais
BBB 26 - Brigido (Paredão) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (Líder) por Divulgação
BBB 26 - Brigido (anjo) por Divulgação
1 de 9
Brigido é do signo de Touro por Manoella Mello/TV Globo

Na época das publicações, Brigido chegou a responder diretamente a questionamentos sobre sua sexualidade. Em 2015, ao ser provocado por um conhecido, foi categórico: "Eu não preciso ser gay para ser a favor da igualdade".

Até o momento, não existe qualquer declaração ou fato que sustente os boatos espalhados nas redes sociais. A discussão, no entanto, ampliou a exposição do participante fora da casa. 

