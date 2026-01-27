POSICIONAMENTO

BBB 26: Web resgata post de Brigido sobre apoio ao casamento gay e levanta boatos; entenda

Post de Brigido viralizou no X, antigo Twitter, e chamou atenção

Felipe Sena

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 19:10

Brigido defendeu casamento gay no Instagram Crédito: Reprodução | Instagram

Uma publicação antiga de Brigido, participante do BBB 26, tem gerado uma série de boatos e especulações sobre a sexualidade do amazonense. Numa foto publicada no Instagram em 2015, Brigido aparece com o efeito de bandeira do arco-íris, um símbolo LGBTQIAPN+.

“Suprema corte Americana declara casamento do mesmo sexo legal em todos pos 50 estados! Por um mundo de mais amor! É menos guerra! É mais rave!”, diz a legenda escrita por Brigido na época em que embarcou numa trend popular criada pelo Facebook.

Brigido (BBB 26) 1 de 9

O post foi resgatado na última terça-feira (26), por um usuário do X, antigo Twitter. Agora, os usuários da rede social vem questionando a antiga postura do empresário, de 34 anos, que dentro do confinamento se define como “hétero top”.

Brigido é adepto do grupo religioso Legendários, movimento cristão para homens que organiza imersões intensas na natureza, que usa de desafios físicos e espirituais com enfoque no alcance do “potencial masculino” e da “conexão com Deus”.

Brigido, do BBB 26, apoiou casamento gay em publicação no Instagram, em 2015 Crédito: Reprodução | Instagram

O movimento religioso é associado ao conservadorismo extremo, e que prega um ideal de masculinidade vinculado à virilidade, com o objetivo de “restaurar valores profundos que foram perdidos ou distorcidos ao longo do tempo”, como já destacou Chepe Putzu, criador do Legendários.

A situação transformou a caixa de comentários da antiga publicação, de 2015, num campo de discussão entre espectadores do BBB. “A questão não é que ele seja gay, é que antes ele apoiava um mundo totalmente diferente do que ele apoia hoje. Sabemos que os Legendários são opostos a essa foto aí”, comentou um seguidor.

“Não vejo nada demais. Aparentemente ele estava fora do Brasil quando um marco na história aconteceu e ele apoiou. Agora não pode existir mais apoiador da causa gay porque significa que também seja gay?”, questionou outra pessoa.

No período em que fez o post, uma pessoa próxima de Brigido questionou se ele era gay. O empresário, que namorava com a bancária Adriane Façanha, respondeu: “Eu não preciso ser gay para ser a favor da igualdade”. A web também resgatou uma foto de Brigido na Disney, com uma camiseta de desenho animado com as cores do arco-íris.