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Correu e fez manteiga: experimento curioso de influencer viraliza nas redes

Experimento curioso mostra que chacoalhar creme de leite durante corrida pode virar manteiga

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:47

Manteiga Crédito: Reprodução

Um vídeo curioso publicado nas redes sociais chamou atenção ao mostrar que é possível fazer manteiga enquanto se corre. A experiência foi compartilhada pelo influenciador Diego Majima, que resolveu testar a ideia durante um treino e acabou viralizando com o resultado.

No experimento, Diego colocou creme de leite dentro de um recipiente bem fechado e levou o material durante uma corrida de cerca de 10 quilômetros. A ideia era simples: aproveitar o movimento constante e o chacoalhar do líquido ao longo do percurso.

Manteiga 1 de 9

O resultado surpreendeu. Após a corrida, o creme havia se transformado em manteiga. Isso acontece porque o processo de agitação separa a gordura do líquido do creme de leite, exatamente o mesmo princípio usado para produzir manteiga artesanal.

Nas redes sociais, o influenciador brincou com a situação. “Fez quantos quilômetros hoje? 10 km e 10 kg de manteiga”, escreveu ao compartilhar o vídeo do desafio.

A experiência virou assunto entre internautas, que reagiram com humor à ideia de transformar o treino em uma espécie de “fábrica portátil” de manteiga. Muitos brincaram dizendo que estavam “correndo errado” por não aproveitar o exercício para produzir comida.