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Correu e fez manteiga: experimento curioso de influencer viraliza nas redes

Experimento curioso mostra que chacoalhar creme de leite durante corrida pode virar manteiga

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de março de 2026 às 14:47

Manteiga
Manteiga Crédito: Reprodução

Um vídeo curioso publicado nas redes sociais chamou atenção ao mostrar que é possível fazer manteiga enquanto se corre. A experiência foi compartilhada pelo influenciador Diego Majima, que resolveu testar a ideia durante um treino e acabou viralizando com o resultado.

No experimento, Diego colocou creme de leite dentro de um recipiente bem fechado e levou o material durante uma corrida de cerca de 10 quilômetros. A ideia era simples: aproveitar o movimento constante e o chacoalhar do líquido ao longo do percurso.

Manteiga

Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
Manteiga por Shutterstock
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Manteiga por Shutterstock

O resultado surpreendeu. Após a corrida, o creme havia se transformado em manteiga. Isso acontece porque o processo de agitação separa a gordura do líquido do creme de leite, exatamente o mesmo princípio usado para produzir manteiga artesanal.

Nas redes sociais, o influenciador brincou com a situação. “Fez quantos quilômetros hoje? 10 km e 10 kg de manteiga”, escreveu ao compartilhar o vídeo do desafio.

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A experiência virou assunto entre internautas, que reagiram com humor à ideia de transformar o treino em uma espécie de “fábrica portátil” de manteiga. Muitos brincaram dizendo que estavam “correndo errado” por não aproveitar o exercício para produzir comida.

Apesar da brincadeira, a explicação científica é simples: quando o creme de leite é chacoalhado por muito tempo, as moléculas de gordura se unem e formam a manteiga, separando-se do soro. O que Diego fez foi apenas usar o movimento da corrida para acelerar esse processo.

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