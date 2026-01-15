Brigido diz que Henri Castelli revirou os olhos durante convulsão e cogita momento à espiritualidade: ‘Ele fez Jesus Cristo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 20:54
Nesta quarta-feira (14), Henri Castelli teve a primeira convulsão no BBB 26, durante a Prova do Líder, e deixou o reality, de fato, nesta quinta-feira (15), após decisão da TV Globo. No entanto, o que parecia apenas um episódio de convulsão, se tornou um fenômeno espiritual aos olhos de Brigido.
O engenheiro, que também é diretor de uma escola fundada pelo avô, relatou, durante uma conversa na cozinha da sede do BBB, o momento em que Brigido teve convulsão. Brigido disse que Henri estava pálido, começou a revirar os olhos e embolar a língua.
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência
“Eu queria conversar com ele depois, porque ele fez Jesus Cristo, ele tem uma tatuagem de Jesus, eu queria conversar sobre isso com ele, e a gente não teve tempo”, disse Brigido após o ator ter sido levado pela equipe do reality para cuidados.
Na ocasião, Milena pergunta: “Você acha que ele estava possuído?”. “Não é possuído”, diz Solange Couto. “Não, ele fez Jesus Cristo muitas vezes”, responde Brigido em seguida. “Cargas espirituais, de peso, não é carga do mal, de diabo, não é isso”, ressalta Solange.
Vale lembrar que Brigido tem uma forte conexão com a religiosidade, ainda mais quando participou do projeto Legendários, movimento cristão que tem desafios intensos.
O Movimento Legendários é um grupo cristão interdenominacional focado em homens, que promove retiros intensos de 72 horas em montanhas, combinando desafios físicos, espirituais e emocionais para “devolver o herói” a família e a sociedade, buscando transformação de caráter e propósito de vida através da busca da conexão com Jesus Cristo.
Um dia após ter se recuperado, Henri Castelli chegou a voltar à casa do BBB 26, mas teve outra convulsão na área externa da casa enquanto conversava com outros participantes. O ator foi socorrido, passou por hidratação e realizou exames. No entanto, não voltou mais para a sede do reality, já que a emissora Globo decidiu eliminar o ator, mas garante que manterá o cachê combinado.
Vale lembrar que Henri Castelli tem sequelas irreversíveis por causa de agressões que sofreu em 30 de dezembro de 2020, de um empresário e um corretor de imóveis, numa festa, em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Na época, Henri disse que não sabia quem eram os homens e que nunca teve nenhum tipo de contato com eles. Os dois foram processados pelo ator e condenados.