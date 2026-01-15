Acesse sua conta
Henri Castelli se pronuncia após eliminação do BBB 26 por sofrer duas convulsões

Ator passou mal durante a Prova do Líder, foi atendido duas vezes e deixou o reality por orientação médica

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 06:28

Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas
Henri Castelli deixou o BBB 26 por orientações médicas Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Henri Castelli deixou o BBB 26 nesta quarta-feira (14), após sofrer duas convulsões enquanto estava confinado. A informação foi confirmada por Tadeu Schmidt durante a edição ao vivo do programa. Pouco depois, o ator se manifestou nas redes sociais do reality e agradeceu o apoio do público. "Gratidão por todo o carinho", escreveu.

Henri Castelli se pronunciou após deixar o BBB 26
Henri Castelli se pronunciou após deixar o BBB 26 Crédito: Reprodução

Segundo o apresentador, Henri precisou deixar a competição por orientação médica. "Hoje pela manhã, durante a Prova do Líder, o Henri se sentiu mal. Ele teve uma crise convulsiva. Foi atendido ali mesmo, no Provódromo, pela equipe médica, e depois levado ao hospital", explicou Tadeu.

Ainda de acordo com ele, o ator passou por todos os exames necessários e, inicialmente, não foi identificado qualquer problema. "Nenhum exame apontou qualquer alteração, e ele voltou ao programa. Mas, logo ao chegar novamente à casa, o Henri teve uma nova crise convulsiva. Ele foi levado pela segunda vez ao hospital e, por conta desse segundo episódio, os médicos decidiram mantê-lo em observação", completou.

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência

Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução
Alberto Cowboy por Globoplay/Reprodução
Edílson Capetinha por Globoplay/Reprodução
Sarah Andrade por Globoplay/Reprodução
Jonas Sulzbach por Globoplay/Reprodução
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência do BBB 26 por Reprodução/Globoplay
1 de 7
Henri Castelli passou mal durante a Prova de Resistência por Globoplay/Reprodução

Tadeu reforçou que o participante está consciente, mas que a decisão de saída foi tomada pensando em sua saúde. "O Henri está bem, está lúcido. Mas, diante desse quadro, ele não vai continuar no BBB. A gente lamenta a saída dele do jogo, mas entende que a saúde é sempre mais importante do que qualquer competição", afirmou.

O apresentador também destacou os cuidados médicos do programa. "Todo mundo que entra no BBB passa por uma longa bateria de exames e, durante a temporada, temos uma UTI móvel disponível 24 horas por dia para atender qualquer necessidade dos participantes. Fica aqui um grande abraço para o Henri e seguimos em frente", concluiu.

A produção do BBB 26 não informou se haverá substituição para a vaga deixada por Henri Castelli.

