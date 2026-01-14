Acesse sua conta
BBB 26: Mãe de Henri Castelli passa mal após convulsão do ator

Dona Tereza ficou abalada com notícia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 20:29

Dona Tereza e Henri Castelli
Dona Tereza e Henri Castelli Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O estado de saúde de Henri Castelli tem preocupado familiares, após o ator sofrer uma convulsão durante a Prova do Líder. A mãe do galã, Dona Tereza chegou a passar mal ao descobrir que o filho convulsionou durante a prova de resistência nesta quarta-feira (14).

De acordo com informações do “A Tarde É Sua”, a mãe do ator ficou muito abalada. Vale lembrar que Henri Castelli vive com uma sequela irreversível desde que sofreu uma grave agressão em 2020. Na época, o ator da TV Globo foi atacado nas costas por dois agressores e chegou a fraturar a mandíbula. O crime aconteceu em Alagoas e os agressores foram condenados.

O ator perdeu a sensibilidade facial e chegou a esconder o rosto por um tempo. Durante a agressão, o ator sofreu uma fratura exposta na mandíbula e precisou passar por cirurgias para a reconstrução do maxilar com o uso de pinos, parafusos e fios de aço.

Apesar da aparência estética ter sido praticamente recuperada, o trauma nos nervos da face resultou em parestesia crônica. O ator apresenta perda de sensibilidade e dormência no lado direito da face, especificamente na região próxima à boca e ao queixo.

Henri Castelli sofre convulsão durante Prova do Líder

Henri Castelli sofreu uma convulsão na primeira Prova do Líder do BBB 26. No momento, alguns participantes tentam ajudar, e um deles chega a abanar o ator, na tentativa de amenizar a situação.

O momento gerou desespero entre os participantes que ainda estavam na prova. Ao perceber o que acontecia, Babu Santana alertou a produção. “Gente, ele tá dando convulsão. Médico”, gritou. Marciele cobriu o rosto e começou a chorar, enquanto Sarah Andrade pediu ajuda de forma desesperada. “Médico, por favor, ele está virando o olho”, afirmou Jonas Sulzbach.

Diante do incidente, os dummies e a equipe médica entraram rapidamente no local para prestar atendimento, e a prova foi temporariamente suspensa. No entanto, nas redes sociais circularam reclamações de telespectadores sobre a demora no atendimento a Henri Castelli.

Henri Castelli passa mal novamente

Após retornar a sede do BBB 26, o ator sofreu mais uma convulsão, quando estava na área externa da casa, em frente a piscina, com outros participantes. Inclusive, o momento levou câmeras da área externa a serem cortadas.

“Tentaram me matar e não conseguiram, agora estão f*didos”, brincou o ator ao reencontrar os colegas de confinamento. “Tive uma crise, epilepsia, uma convulsão. Eu falei que estava tudo girando”, explicou.

Ele afirmou já ter se alimentado e bebido água durante o tempo que passou fora, mas rapidamente as câmeras da área da piscina foram cortadas, e um aviso de manutenção externa fez todos os brothers voltarem para a casa - menos Henri.

Os participantes chegaram à sede visivelmente desestabilizados e, segundo relatos de Sol Vega, Brigido e Aline Campos, o ator teve um novo mal-estar, caiu durante a conversa e precisou ser socorrido pelos colegas até a chegada da equipe médica. O Big Boss anunciou que o brother estava bem e sob observação.

